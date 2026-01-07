入夜急凍！17縣市低溫特報 「這些地區」恐跌破10℃

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

中央氣象署今（7）日16時29分發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台氣溫明顯下滑，入夜後部分地區恐下探至10℃以下。氣象署指出，今下午至明日清晨，中部以北及東北部局部地區將持續出現10℃左右低溫，提醒民眾務必加強保暖。

全台17縣市發布低溫特報。（圖/中央氣象署提供）

此次低溫影響範圍共17縣市：

【橙色燈號（非常寒冷）】包含新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣，部分地區可能持續出現10℃或以下低溫，須提高警覺；

【黃色燈號（寒冷）】則為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣及金門縣，亦有機會下探至10℃以下。

氣象署提醒，民眾應做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器及電暖設備時注意通風與用電安全，避免長時間暴露在寒冷環境中，以防心血管及呼吸道疾病。兒童的頭部、頸部與軀幹需特別保暖，並多加關懷獨居長者與弱勢族群的避寒需求；同時，冬季為流感好發期，若出現不適症狀，應確實在家休息。

