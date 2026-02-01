入夜才是雨勢巔峰！華南雲系通過中「全台又濕又冷」 降雨範圍一圖看

[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團和華南雲系通過影響，迎風面雨勢明顯。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前華南雲雨區通過中，各地陰天或不定時短暫雨，下雨情形需視雲雨帶實際發展及通過位置而定。從雨量預報圖來看，可以看到全台又濕又冷，預計明天雨勢才會減緩。





根據氣象署預報，今日台灣受到大陸冷氣團影響，加上華南雲系由西往東通過台灣上空，導致迎風面的基隆北海岸降雨相對較多，其他北台灣也陸續有飄雨情況；預計今日下半天至明日清晨的降雨機率提高，尤其入夜至明天清晨預計有一波降雨，迎風面將有一波明顯大雨。

廣告 廣告





對此，「台灣颱風論壇」貼出今明兩天的雨量累積圖，可以看到今日一整天雨勢明顯，又濕又冷。「台灣颱風論壇」指出，目前華南雲雨區通過中，各地陰天或不定時短暫雨，下雨情形需視雲雨帶實際發展及通過位置而定，出門帶雨具就對囉！」預計雨勢於明天白天才會逐漸減緩，但迎風面北部、東半部仍有雨勢，大概明晚才會完全轉晴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

聖嬰現象發展前兆浮現！鄭明典點出「關鍵指標」

強冷空氣今晚報到！北台灣濕冷低溫探13度 高山有望下雪