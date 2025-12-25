入夜探12度！北宜山區局部較大雨勢 冷氣團影響時程曝光

受大陸冷氣團南下影響，今明兩天各地氣溫明顯下降。（示意圖／Pixabay）





受大陸冷氣團南下影響，今明兩天各地氣溫明顯下降，今晚至明日清晨將出現最冷低溫，中部以北及宜蘭僅約12至14度。氣象署指出，今明兩天受東北風與華南水氣影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，高山地區有降雪機率，跨年夜則預計受另一波東北季風影響。

在溫度方面，北部今日白天起明顯降溫，中部及花蓮氣溫約在18至21度，南部則為22至24度。入夜後氣溫降幅擴大，今晚到明晨北部及宜蘭地區低溫下探12度，南部及花東地區也僅有14至16度。

廣告 廣告

明日北台灣整天維持15至16度的低溫，中南部及花東則在18至22度之間。週六冷氣團雖減弱，但中南部仍須留意日夜溫差。

一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

在降雨與降雪分布上，氣象署指出，今明兩天桃園以北、基隆北海岸及宜蘭有降雨情形，部分地區雨勢較大；東半部與中南部山區也有局部零星降雨。

由於水氣充足且氣溫較低，中部以北、宜花3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上高山，有降雪及局部結冰的機率。週六起水氣隨冷氣團減弱而減少，各地逐步回穩。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

針對跨年天氣，下週一各地多雲到晴，但下週二（跨年當天）受東北季風影響，桃園以北及東半部雲量偏多並有降雨情形。

對於準備欣賞跨年煙火的民眾，由於當天台北地區環境偏東風，建議前往台北101東側觀賞。此外，今明兩天各地風力偏大，北海岸及東半部有長浪，提醒民眾前往海邊活動需注意安全。

更多東森新聞報導

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？

防恐攻！北捷增「張文條款」 禁止1穿著入站

地震速報！ 12/24 17:47左右 臺東地區發生有感地震

