日本九州熊本縣的「阿蘇火山」觀光直升機行程，今（20）日上午傳出疑似失事意外，有一架載有2名台灣遊客（41歲男性、36歲女性）、含飛行員共3人的直升機，目前下落不明；當地警方在下午4點左右表示，已在阿蘇火山口附近發現疑似直升機體殘骸。據了解，今天下午阿蘇火山附近開始有大霧，導致難以靠近，搜救困難，現在當地入夜已天黑，搜救行動已暫時停止。





根據當地媒體《熊本放送》報導，搜救行動已在當地時間晚上6點（台灣時間晚上5點）停止，預計當地時間明天早上7點半（台灣時間早上6點半）會再次展開。機上3人目前仍然下落不明。

當地消防本部表示，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園（Aso Cuddly Dominion）」起飛的直升機，於當地時間今天上午10時50分（台灣時間9時50分）起飛，原計畫進行約10分鐘的觀光飛行，卻傳出在阿蘇火山附近失聯的消息，相關單位正在調查中，據稱機上載有一對台灣籍男女乘客（41歲男性、36歲女性）與一名駕駛員共3人，但截至台灣時間下午3點仍未傳來尋獲的消息。園方表示，該機今日已由同一駕駛完成兩趟飛行，這趟是今天第三趟，主要飛行區域涵蓋草千里及中岳火山口。



當地時間今16點10分（台灣時間17時50分）左右，警方通報，在阿蘇中岳第一火口周邊的北側，目視確認到直升機機體殘骸。

快新聞／入夜暫停搜救！直升機墜毀阿蘇火山口難接近 2台人生死未卜

