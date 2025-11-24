入夜氣溫驟降9度！ 颱風「天琴」最快今晚生成

今（25）日氣溫將明顯降溫，落差將近8~9度左右！氣象署指出，北部及宜花地區白天高溫約21至22度，中南部及台東高溫在25至28度之間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度，南部及花東約18至19度，早出晚歸請適時增添衣物。

北台灣週二明顯降溫。圖／報天氣 - 中央氣象署臉書

除了溫度上的變化，北台灣也會變天轉雨，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園地區亦有零星短暫雨。風浪方面，由於東北風增強，台南以北、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生；晚上起東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請多留意安全。

另外，太平洋上又有颱風即將升成，目前位於菲律賓的熱帶性低氣壓TD30，預計最快今晚將轉強為輕颱，氣象粉專「林老師氣象站」PO文指出，TD30正在經過一段轉大人的成長蛻變階段，今日通過菲島中部陸地，隨後就會進入南海，在環境條件（較高海溫及較弱垂直風切）的支持下，預計在今晚至明晨，有機會再增強為輕度颱風，七級風暴風半徑也會增大為80至120公里，成為今年第27號颱風「天琴」。「天琴」是由日本命名，原意為天琴星座；由於距離甚遠，對台灣而言，是個無害的颱風。

熱帶性低氣壓TD30路徑潛勢預報。圖／翻攝自中央氣象署

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／陳盈真

