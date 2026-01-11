入夜溫度再下探 高雄以北12縣市低溫特報

中央氣象署今（11）日下午發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（12）日上午新北至高雄及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫影響時間11日晚上至12日上午，黃色燈號（寒冷）區域包括：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣。

氣象署表示，今天大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，北部及宜蘭白天高溫18至20度，花東高溫約17至21度，中南部高溫可來到23至25度，留意西半部日夜溫差大，入夜後氣溫降低明顯，中部以北及宜蘭低溫普遍約13、14度，南部及花東低溫約15、16度，夜間高雄以北及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率；天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

