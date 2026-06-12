入夜續防雨勢 新北等14縣市豪、大雨特報
中央氣象署晚間發布豪、大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天（12日）雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，基隆、北海岸地區、新竹至台中、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
豪雨警戒區域：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。
大雨警戒區域：基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣。
其他人也在看
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。
周日鋒面徘徊不走！中南部恐炸豪雨 一片橘紅雨區曝光
中央氣象署指出，今天受鋒面影響，中南部持續有陣雨或雷雨，局部地區有大雨發生機率。到了13日鋒面北移至台灣北部海面後，白天將成為近期難得的降雨空檔，各地大致為多雲天氣，但午後山區以及中部以北、東半部平地仍有局部雷陣雨機會。氣象署提醒，今晚至明天清晨西部地區仍...
民生醫院爆「登革熱群聚」！ 高雄衛生局分析原因 開罰院方1萬5千元
高雄民生醫院爆發醫院登革熱群聚疫情，共有5例確診，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革
北市東區酒店爆槍擊！金錢糾紛釀中彈送醫 槍手南下躲2天落網
台北市大安區忠孝復興站旁一棟商辦大樓內的酒店，6月9日凌晨發生槍擊事件。一名男子疑因百萬元金錢糾紛，與友人在包廂內爆發衝突，遭對方開槍擊中雙腿，共有3處貫穿彈孔，緊急送醫救治。酒店當下僅協助叫救護車，未同步報警，直到醫院發現傷勢異常後通報警方，案情才曝光。
【一週天氣】氣象署發「12縣市」豪雨特報 鋒面徘徊這天起轉晴熱
鋒面影響，氣象署今（12日）下午3點40分發布豪雨特報，南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島有豪雨機率；新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、宜蘭縣山區、
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
11縣市普發加碼！最高領1萬5 領取資格、時間曝光
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
又有韭菜翻車！旺矽、新日興、欣興遭違約交割7034萬元
旺矽（6223）今（12）日被券商永豐萬盛通報違約交割，金額1207萬元。
雨區擴大！11縣市豪大雨特報 不穩定天氣影響到下週二
受鋒面徘徊影響，全台天氣極不穩定。中央氣象署今（12日）針對全台11個縣市發布豪大雨特報，並對中南部地區發布大雷雨即時訊息。今高雄市、屏東縣及恆春半島有機率出現局部大雨或豪雨；台南地區與新竹以南、宜蘭、花蓮的山區也都有局部大雨發生的機率。由於這波鋒面容易帶來短延時強降雨，氣象署特別提醒山區居民與行經該路段的民眾，必須嚴防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則要慎防積水。
球探關注! 玉山盃青棒賽新北市9:0擊敗新竹市
體育中心／丁泰祥、郭水城報導玉山盃青棒錦標賽，去年屈居亞軍的新北市隊今年捲土重來，還是有爭冠的實力，尤其陣中有好幾位球員備受國內外球探矚目，今天對上新竹市的比賽，新北市投打表現出色，5局打完就已經9:0領先，六局上突然下起大雨，最終就裁定新北市獲勝。
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
台積電有望不再缺水電！魏哲家曝「總統有大計畫」 坦言神山非常缺人才
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導屏東科學園區今（12）舉辦半導體供應鏈專區聯合動土典禮，包括總統賴清德、台積電（2330）董事長魏哲家等大咖親臨現場。魏...
全台最大好市多7/3開幕 官方曝3亮點
美式賣場好市多（Costco）在台灣有眾多門市，如今官方宣布，原先在高雄市前鎮區中華五路上的「好市多高雄店（也是台灣第一家好市多）」搬家計畫確定，新址在前鎮區的智科路35號、鄰近高雄港，預計2026年7月3日正式開幕；而新的高雄店有三大特色：：全台灣最大的好市多賣場、海景第一排、設有全台最多的汽機車停車位。
專訪／57歲花系列男神認再婚有「風險」 與女友同居7年仍不登記原因曝光
57歲林煒昔為花系列小生，他與同齡的總經理女友Cora（劉灼梅）交往進入第7年，雖然互稱老公、老婆，卻始終沒有踏進戶政事務所。Cora愛到深處，甜笑給林煒打超高分：「他沒什麼讓我不放心。」林煒則跟多數有過失敗婚姻的人一樣謹慎，認為再婚就代表「風險」。
史瓦帝尼有意建交中國？林佳龍拋震撼彈否認
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德日前突破中國封鎖訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，但近日傳出，史國總理戴羅素（RussellDlamini）在聽完學者報告後，有意與中國建交。外交部長林佳龍今（12）日表示...
滯留鋒今北移！強對流炸全台恐致災「這天雨才結束」 端午連假天氣出爐
中央氣象署指出，今（12）日仍受鋒面影響，西半部地區易有陣雨或局部雷雨，並且有局部短延時強降雨發生的機率，而東半部地區也容易有短暫陣雨，天氣不穩定，外出請記得攜帶雨具，雷雨區內請注意雷擊及強陣風，且因連日降雨，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區或溪河活動，而晚上隨著鋒面逐漸從臺灣北抬，預估降雨稍減緩，不下雨的空檔亦增加；氣溫方面，北部及宜蘭低溫約22至23度，其他地區24至26度，而白天高溫北部及宜
中信兄弟》台新新光獅成為「第七隊」？ 彭政閔：樂觀其成
中職味全龍隊今天在主場迎戰中信兄弟，賽前傳出中職第七隊「台新新光獅」可能有機會成立，對此，中信兄弟領隊彭政閔表示：「樂觀其成」，並認為不管是花東、屏東或是其他地區也可以考慮組隊。
一分鐘報天氣 / 週六 (06/13) 鋒面移動至臺灣北部海域，午後山區局部短暫雷陣雨
明天天氣如何？ 週六(13日)鋒面往北退到福建北部至台灣北方海面一帶，鋒前西南風有逐漸增強趨勢，中南部迎風面有局部短暫陣雨機會，不過主要的降雨仍會集中在配合白天熱力作用而在島內陸地上發展的熱對流雷雨，持續會有局部大雷雨發生的機會，外出活動仍要特別注意，山區及危險區域持續避免前往。受西南風影響，北部、東半部高溫26~29度，中南部高溫有30~32度。 週日(14日)受到中高層短波槽東移影響，鋒面在東海、黃海一帶有低壓波動發展東移，帶動鋒面往南接近台灣北部，鋒前西南風較強，水氣較多，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，降雨會再度變得比較明顯，其他地方配合白天熱力對流發展，降雨偏向午後雷雨，仍有局部大雷雨出現機會，外出還是要特別注意。受到降雨增多的影響，各地高溫預估在26~29度間，台東地區要留意局部焚風發生的機會。 下週一(15日)鋒面仍在台灣北部近海，下週二(16日)再度開始緩慢北抬，整體來看這兩天鋒前西南風還是較強，水氣較多，因此迎風面的中南部仍是持續有短暫陣雨或雷雨的天氣，白天陸地上發展的熱對流還是比較旺盛，持續要留意局部大雷雨發生的情況。下週三(17日)鋒面較為遠離，鋒前西南風仍然持續影響但是水氣有減少趨勢，迎風面中南部仍有較高的降雨機會，白天島內陸地上也持續有熱對流發展，雨勢有減小的機會。下週四(18日)起一直到端午節連續假期(19-21日)太平洋高壓外圍逐漸跨到台灣附近來，天氣型態可望逐漸恢復夏季型午後局部雷雨的情況，不過溫度也將再度變得炎熱起來，梅雨季逐漸要接近尾聲。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供
快訊／台鐵高雄站「旅客落軌遭自強號撞」 從月台縫隙爬出
台鐵高雄站今(12)日下午發生旅客落軌事件，旅客遭165次自強號撞擊後，從列車及月台間縫隙爬出，該列車已延誤33分鐘，台鐵說明後續由鐵路警察持續處理中，目前高雄站上下行列車可正常行駛。（賴俊佑）
雨還沒停！5縣市大雨特報 下到明天
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署指出，受到鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，今（11）日晚至明（12）日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。