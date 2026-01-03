入夜輻射冷卻發威！9縣市低溫特報 一路持續到明早

今（3）日至明（4日）晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，氣象署發布低溫特報，新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫。

氣象署下午發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣部分地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病。

氣象粉專「台灣颱風論壇」也對輻射冷卻做出解釋，原因是白天在陽光照射下，地表會吸收並累積熱能，但夜晚沒有陽光補充，地表就開始將熱量往外散掉，如果夜空晴朗、雲量少，就像睡覺時沒有蓋棉被，熱能沒有被留住，直接散失到高空，因此降溫速度自然特別快。

且西部平原地勢開闊，風弱時冷空氣不易被攪拌，像冷空氣「貼著地面躺平」，使得近地面氣溫快速下降，因此在乾冷空氣影響後轉晴的夜晚，西部空曠地區的清晨常會出現特別明顯的低溫，日夜溫差有可能達到15度以上。

