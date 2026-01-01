東北季風影響 北北基宜大雨特報

（27）日深夜11點發生有感地震，全台一陣猛烈搖晃，根據中央氣象署監測資料，本次地震芮氏規模達7.0，全台多達15縣市感測到4級震度，驚醒許多剛入睡的民眾。「建築安全履歷協會」理事長戴雲發提醒，地震發生當下應就近趴下尋找掩護，切勿靠近紅磚牆以免倒塌受傷。然而，比起當下的搖晃，震後建築物的「隱形內傷」更是不容忽視的潛在危機。戴雲發呼籲，地震是台灣不可避免的宿命，民眾應掌握「震後健檢三步驟」，特別留意低樓層結構狀況，切勿拿生命安全測試建築結構的極限。

住展房屋網 ・ 1 天前