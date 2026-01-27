入夜雨勢轉大！新北2縣市大雨特報 一路持續到早上
受到東北風影響，氣象署發布大雨特報，今（27日）晚至明（28日）基隆北海岸有局部大雨發生的機率。另由於風勢偏強，同時對16縣市發布強風特報，持續到明晚。
氣象署晚間發布大雨特報，新北市、基隆市有局部大雨發生的機率；另桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。
氣象專家吳聖宇於臉書發文分析，晚間到明天上午則是700hpa（3000公尺高度）的中層短波槽逐漸靠近、通過，除了北部、東半部仍持續有降雨之外，中部地區也可能有局部短暫陣雨機會，南部大致維持多雲或陰天氣。
不過短波槽走得很快，預估明天中午前就會逐漸經過、東移，下午到晚間就遠離台灣附近，槽後將有較乾的空氣移入，因此如果快的話，到了明天上午中北部地區的降雨就會減少或停止，降雨範圍再度縮減回到迎風面的東北部、花東等地區，而且降雨也會越來越少。
他補充，今晚到明天上午這段期間，700hpa的0度等溫線將會來到台灣中北部上空，明天下午後逐漸離開。這段期間同時也是短波槽前相對濕度較高（水氣較多）區域逐漸通過的時間段，因此不排除在今晚到明天上午這段期間，中北部高山地區又會有局部冰霰或降雪的機會出現。
