入學即就業 北市內湖高工與雲科大推智慧科技專班

臺北市內湖高工與雲林科技大學簽署合作備忘錄，推出「智慧科技專班」

內湖高工將引入雲科大師資，共同開發規劃智慧科技夢工場的AI跨域專題製作課程

為因應AI與半導體產業人才需求快速攀升，臺北市教育局積極推動技職教育縱向整合。繼111年促成內湖高工與國立雲林科技大學締結合作後，雙方再次深化夥伴關係，簽署「智慧科技教育合作備忘錄」，象徵臺北市智慧科技人才培育邁入新里程碑。

內湖高工與雲科大首度推出一條龍升學路徑「智慧科技專班」，預計招收60名學生，以國中會考達5A者優先錄取。內湖高工林俊岳校長表示，參與學生在3年高職、4年大學的基礎上，介接台積電學程，內容包括半導體製程、儀器工程、智慧製造，並優先媒合至台積電、聯電、日月光、矽品等半導體大廠參與實習，不僅落實「入學即就業」，更大幅提升學生進入高科技產業的競爭力。

林俊岳校長指出，未來兩校合作內容還包括導入微學分課程與自主學習計畫、內湖高工學生經甄選可提前修習大學課程、推動雙方教師專業交流、講座支援與學位進修，以及強化產學合作與實務導向訓練等，透過「大手牽小手」的資源共享模式，雙方可發揮最大綜合效應，為學生打造不中斷的學習路徑。

林俊岳校長也說明，學校在臺北市教育局「新世代技職工場計畫」經費的挹注下，打造「智慧科技夢工場」，增設智慧機器人訓練系統、環控系統設備、感知系統應用平臺及智慧協同機器人訓練設備等尖端設備，未來將引入雲科大師資，共同開發規劃智慧科技夢工場的AI跨域專題製作課程、智慧技術認證課程並辦理專業競賽活動。雲科大也承諾開放實驗室資源與師資支援，協助內湖高工規劃大學先修課程（AP）及多元選修，讓學生在高中階段即可置身科大研究環境，提前與科研接軌。