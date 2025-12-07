入室搶劫！ 嫌稱廚師職被炒 「沒錢繳租」遭趕竟返屋行搶

新北市 / 綜合報導

涉嫌闖屋強盜的楊姓嫌犯，向警方供稱曾經擔任廚師，一年前因為車禍造成腿部受傷，再加上年事已高遭到辭退，收入時有時無，房租不斷拖繳最後被趕出家門，後來他都待在家裡附近的超商，結果竟然因為缺錢，返回前租屋處行搶，而嫌犯其實在 民國 70年代，就和 姊姊 共謀一起強盜殺人案，姐姐案發隔年因為死刑判決定讞，遭到槍決伏法， 楊姓嫌犯 則是入監服刑，沒想到36年後又因為強盜被警方逮捕。

員警VS.楊姓嫌犯說：「還剩下多少錢。」大批員警，跑到民宅外蹲守，要緝拿日前，在中和區犯下強盜案的楊姓嫌犯，正要攻堅人卻自己走出來，被員警逮個正著，坐在地上被控制，新北市中和區，水源路上這棟公寓，就是他犯案的地方，同時也是他之前的租屋處。

廣告 廣告

記者張權說：「楊姓嫌犯，因為沒有能力支付房租，被房東趕了出來，在中和一帶活動。」記者張權說：「還把這間超商當做自己家，平常就坐在這個位置。」超商附近民眾說：「看到，早上我來看到他在，那邊(超商裡面)睡覺而已啊。」附近住戶說：「平常有打過招呼啦，不是很熟。」附近住戶說：「自己就說他當廚師，平常會打招呼。」附近住戶說：「有當過義交什麼的，後來就不清楚。」

根據了解，60歲楊姓男子都在中和一帶活動，自稱之前做廚師，還有毒品強盜等前科，但早在過去他就曾犯下矚目案件。楊姓嫌犯和他姐姐，70年代就犯下強盜殺人案，震驚社會還登上媒體版面，民國78年2月底，楊姓嫌犯的姐姐，積欠兩百多萬元債務，無力償還，竟心生歹念和弟弟共謀，在果汁裡投加入安眠藥，趁李姓女債主婚率實，將她殺害拿走借據，姐姐死刑定讞隔年七月槍決伏法，弟弟則入監服刑。

附近住戶說：「行為就怪怪的，好像有吸毒這樣。」附近住戶說：「就是沒有精神，走起路來就不是。」附近住戶說：「跟一般人不一樣。」楊姓嫌犯年紀輕輕犯下大案，出來後找了份工作生活，後續發生車禍受傷腿腳不便，遭到解雇，沒有收入才犯案被警方逮捕，還要再面對牢獄之災。

原始連結







更多華視新聞報導

宜蘭知名火鍋店食物中毒63人吐瀉 5廚師驗出諾羅病毒

法劫囚案逃犯身分曝 媒體稱「高空飛行強盜」

胡姓廚師手部驗出米酵菌酸 王必勝：人為下毒率低

