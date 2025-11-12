入帳了！普發1萬凌晨起陸續發放 領錢嗨翻

▲普發現金領取方式，現已全面開放登記。（圖／擷取自普發現金官網）

[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬元網站分流的「預登記」結束後，10日全面開放登記，不限身分證字號尾數，登記截止後，今（12）日起依各銀行作業程序陸續入帳，凌晨0時起，陸續有民眾收到帳戶入帳通知，帳戶多了1萬元讓不少人半夜超興奮。

今凌晨0時起，陸續有登記Line Bank、國泰銀行、玉山銀行帳戶的民眾收到行政院發放的普發1萬，心情嗨翻。Threads上也陸續有網友發文表示：「勉強抵銷我沒放假那個鬱卒的心情」、「土銀也入帳」、「華南入了」、「凌晨3點多入帳」、「拿來付機票錢」、「心情沒那麼差了」等。

根據財政部規劃，民眾若是在5日至9日間完成預登記，或是10日完成登記，但12日卻查無金額入帳者，網站在13日起開放查詢登記結果，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，請重新於網站登記或至ATM領現或郵局領現，另入帳時程以官網公告為主，後續請補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。

另外，普發現金偏鄉登記造冊民眾原訂11月12日至11月25日開放領取，受鳳凰颱風影響，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉3個特定偏鄉，將延後至解除陸上警報後翌日起2周內領取，屆時請民眾攜帶本人的健保卡或身分證至登記之派出所或分駐所領取，並請民眾注意自身安全。

