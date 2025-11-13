入帳沒！ P人喊普發1萬等明年也可 17日ATM可領現

財政部表示，普發一萬元現金已於11月12日開始發放，除了登記入帳外，民眾還可透過ATM提領或郵局臨櫃領取。目前已有1046萬人符合領取資格，其中超過730萬人已申請登記入帳。若不急於領取，領取期限可延至明年4月30日，提供民眾充分時間彈性。民眾記得攜帶身分證、健保卡等證件，依照身分證尾號分流領取，把握機會把這筆錢領回家！

P人喊普發1萬等明年也可，17日ATM可領現。（圖／TVBS）

普發一萬元現金已於11月12日開始發放，民眾可透過多種管道領取這筆現金。財政部表示，除了登記入帳方式外，從11月17日起民眾可使用ATM提領，11月24日起則開放郵局臨櫃領取，第一週將採取身分證尾號單雙數分流制度。目前已有1046萬人符合領取資格，其中超過730萬人已申請登記入帳。若民眾不急於領取，領取期限可延至明年4月30日，提供民眾充分的時間彈性。

普發一萬元現金昨日（11月12日）已開始透過登記入帳方式發放，今天（11月13日）也同步開放查詢登記結果。若民眾想直接領取現金，從11月17日起可以使用ATM提領。在ATM提領時，無論本人或代領都必須準備三項證件：領款人身分證號、健保卡號以及提款卡。操作時只需在機台上選取普發現金按鈕，插卡並輸入相關資料，即可領取一萬元。值得注意的是，13歲以上民眾若要在ATM提領，必須使用本人的提款卡，否則需選擇其他領取方式。

郵局24日裡領取首週證號尾數分流，臨櫃估共412萬人。（圖／TVBS）

有民眾表示，過去習慣在郵局領取現金，認為不急著領取，可以慢慢來。也有民眾認為雖然網路也可以申請，但ATM操作較為直覺且簡單。對於這些不同的需求，政府提供了多元的領取管道。除了ATM提領外，從11月24日起也可以到郵局臨櫃辦理，不過第一週將實施分流措施：身分證尾號為單數者可在週一、三、五前往，雙數者則在週二、四、六領取。第二週起則全面開放，民眾前往郵局時需攜帶健保卡和身分證。

中華郵政儲匯處長陳廣蓮表示，上次普發現金時，臨櫃領取人數達412萬人，ATM領取則有120多萬人，預估這次的領取量可能會非常接近。目前已有1046萬人符合領取資格，超過730萬人申請登記入帳。若有民眾發現已完成登記但尚未收到款項，財政部解釋可能是填錯資料或帳戶被列入警示帳戶所致。

普發1萬開放至明年4/30，郵局11/24可領。（圖／TVBS）

政府特別強調，普發一萬元的領取期限延至明年4月30日，民眾不必急著在短時間內完成領取，可以根據個人情況選擇最便利的時間和方式。同時，財政部也已開放查詢登記結果，民眾可以確認自己的一萬元是否已成功領取。

