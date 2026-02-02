入戲耍痞1／傅孟柏神明眼皮下「順手牽羊」！雨中激戰冒出分身

去年12月30日中午，傅孟柏在信義區廟宇前拍攝《即刻刺殺》，在等候時，已經進入角色狀態，擺出吊兒郎當欠揍表情。（圖／本刊攝影組）

金鐘視帝傅孟柏戲約不斷，近來頻接到反派角色，與他平常的氣質暖男形象有極大反差，能深情也能心狠手辣，戲路相當多變。近來時報周刊CTWANT在台北市信義區街頭，發現傅孟柏正在拍攝新戲，這次更是向天借膽，竟在神明面前順手牽羊。

傅孟柏對著天公爐雙手合十，眼神卻不安分地飄向他方。（圖／本刊攝影組）

去年12月30日中午，信義區廟宇廣場正在準備拍攝工作，劇組在高處也架設了機器。傅孟柏坐在休息區講電話，等候期間傅孟柏貌似已經進入飾演角色的心態，展現出戲中角色設定的玩世不恭模樣，擺出吊兒郎當的欠揍表情。

傅孟柏拍攝在神明眼皮下順手牽羊的橋段，摸走重要文件。（圖／本刊攝影組）

據知，這是導演許介亭與洪昰顥共同執導的新片《即刻刺殺》，傅孟柏片中飾演殺手「韓焱」。正式拍攝時，傅孟柏在天公爐前雙手合十，看似虔誠參拜，實則眼神不安分地不斷飄向人家的文件資料。趁人家轉身搬運物品的空檔，傅孟柏環視四周、手腳俐落，一記「順手牽羊」將文件摸走，隨即隱沒在廟宇深處。整場戲流暢自然，拍攝4次便大功告成，不耽誤劇組放飯時間，視帝演技名不虛傳。

在21日晚間，傅孟柏（後排右一）又在同地點拍攝重要場面，與替身演員身穿同款棕色皮衣、髮型一致。（圖／本刊攝影組）

而1月21日晚間8點多，台北氣溫驟降，細雨不斷，劇組也在同場地搶拍重頭戲。現場醞釀肅殺氣氛，兩名演員在雨中纏鬥，動作設計火爆刺激。一名穿著棕色皮衣的男子正與黑衣男激烈纏鬥，只見皮衣男慘遭俐落的「過肩摔」，隨後一個靈活的後滾翻迅速起身，反手揮拳重擊對方。動作設計流暢且力道十足，引發圍觀民眾側目。

傅孟柏臉部表情充滿情緒，眼神冰冷帶來寒意。（圖／本刊攝影組）

替身交替上陣進行過肩摔等動作戲，傅孟柏做情緒表情。（圖／本刊攝影組）

直到8點半，主角之一的傅孟柏現身，他身上衣著與剛才的棕色皮衣男一模一樣，原來對方是他的替身演員。雖然替身扛下了重摔的戲份，傅孟柏上場後，先與對手演員慢動作套招，眼神犀利帶著殺手氣場，拍好重點臉部畫面後，直到關鍵的地面纏鬥，又是替身上場拍動作鏡頭。

