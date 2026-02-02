入戲耍痞2／傅孟柏曝新手奶爸生活「塞車泡奶」 與妻共度崩潰期

傅孟柏前年升格當爸，女兒最近正在學講話。（圖／翻攝自傅孟柏IG）

金鐘視帝傅孟柏近來喜事連連，不僅在演藝事業持續交出亮眼成績單，私下生活也邁入新篇章，2024年他跟經紀人老婆Ann迎來女兒Yoki，日前他談到新手爸爸的真實心聲，自爆每天都在與老婆「一起崩潰」，但同時很希望多點時間跟女兒相處，心情十分矛盾。

傅孟柏跟交往多年的Ann結婚，並迎來愛女，他坦言，照顧新生兒這段期間的心情「開心又疲勞」，並分享女兒開始會喊爸爸、媽媽，也會清楚表達「要」或「不要」，這些成長讓他們感到很喜悅：「好像可以溝通了。」也提到自己最近工作都在拍夜戲，導致開車越來越快，「因為想趕在她睡覺前回家。」

有女萬事足的他，現在每天最缺的就是「時間」，甚至產生了想發明「能拉長時間的裝置」的念頭，好讓他能在育兒與工作中取得平衡，「最近在想一個問題，怎樣可以超越珍惜當下，覺得珍惜當下有點不夠，時間過得很快，一下就過去。希望多一點時間，但多出來時間又想要睡覺。」

女兒出生後，讓傅孟柏變得更有耐心，他有次獨自一打一開車帶女兒出門，塞在車陣中，女兒因為肚子餓了爆哭，兩隻愛犬聽到嬰兒哭聲跟著一起發抖，其中一隻毛孩因為身體不好也開始咳嗽，讓他頓時好無助，「只能趁紅燈泡奶、綠燈開車，最後停進停車格，馬上把奶瓶塞在女兒的嘴裡。」

