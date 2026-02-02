入戲耍痞3／許光漢魔化演反派 粉絲自願排隊被綁架

傅孟柏在新片《即刻刺殺》中飾演殺手。（圖／本刊攝影組）

傅孟柏在新片《即刻刺殺》飾演身手矯健的殺手，台灣影視作品中，許多男星都挑戰過「殺手」這個角色，展現出與平時形象完全不同的反差魅力。

阮經天在《周處除三害》中時好時壞情緒轉折很大。（圖／翻攝自《周處除三害》臉書）

阮經天2023年以電影《周處除三害》中通緝犯「陳桂林」角色，再次紅遍華人圈，角色原型參考了台灣真實槍擊要犯劉煥榮，阮經天在片中剃了寸頭、留落腮鬍，呈現粗獷造型，更展現了極致的暴力美學，片中不少打戲，張狂掠殺的瘋魔感，及最後人性的掙扎，讓他入圍了金馬獎最佳男主角。

許光漢在韓劇《無路可走：輪盤賭》中常露出令人毛骨悚然的邪笑。（圖／Disney+提供）

有台灣第一帥之稱的許光漢，2024年在犯罪韓劇《無路可走：輪盤賭》中，飾演跨國殺手，片中時常展現令人毛骨悚然的邪笑，展現反差感。但這不是他第一次演反派，早在2018年在台劇《1006的房客》裡，他從可愛善良的律師助理，反轉成隱藏的殺人犯，還綁架謝欣穎，讓觀眾看了都想排隊被他綁架。

李銘忠（左）演出反派角色讓人不寒而慄。（圖／Disney＋提供）

李銘忠2023年在影集《台灣犯罪故事：生死困局》飾演黑幫殺手「沈昌戎」，一直想扮演黑道殺手的他，終於如願，故事一樣改編槍擊要犯劉煥榮的故事，他詮釋出角色正邪的豐富層次，轉折難度高，展現令人讚嘆的演技。

