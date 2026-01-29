入手豪車趁現在！新北分署2月拍賣會 BMW「總裁座駕」霸氣登場

新北分署2月2日將拍賣檢方查扣的BMW 740LI轎車。翻攝畫面

法務部行政執行署新北分署將於2月2日上午10點舉辦拍賣，拍賣標的為俗稱「總裁車」的BMW 740LI SEDAN高級轎車1輛，該車車齡7年，里程數7萬8628公里，外觀及內裝維護情形良好，無明顯損傷，此次拍賣雖設有底價，但若出價未達底價，經檢察官及被告當場同意時，仍得拍定。

此次拍賣為新北分署受新北地檢署囑託舉辦，該車為新北檢偵辦張姓嫌犯違反《保險法》之吸金及詐欺等刑事案件所查扣，為避免車輛久置而耗損其性能及貶值，影響後續犯罪所得之追徵及被害人求償之權益，因此於偵查中進行拍賣變價。

本次拍賣標的為2019年4月出廠，車齡約7年，排氣量2998cc，儀錶板顯示里程數為7萬8628公里，外觀及內裝維護情形良好，無明顯損傷，附鑰匙1副，因違反《道路交通管理處罰條例》遭吊扣牌照至今年2月21日止，另滯納使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等共約12萬元，另有鑑價費用2400元，皆須由得標人以匯款方式繳一併繳納。

新北分署說明，此次拍賣訂有底價，底價不公開，以出價最高，且達到底價者得標，但若出價未達底價者，經檢察官及被告當場同意時，亦得拍定。目前車輛停放於新北分署地下停車場，拍賣當天上午9點至9點40分開放民眾賞車、檢視車況。



