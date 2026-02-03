入手閱讀器趁書展！樂天Kobo現省超過千元 博客來兒童學練機首度亮相
記者李鴻典／台北報導
對許多愛書人而言，書展不只是年度閱讀盛事，更是入手書籍與閱讀器的最佳時機。2026 台北國際書展於 2 月 3 日至 2 月 8 日在台北世貿中心展覽一館登場。電子閱讀器品牌樂天 Kobo 推出年度最超值的書展限定優惠，閱讀器搭配購書金最高 68 折起，閱讀器最高可省新台幣 1,680 元，購書金最高贈送新台幣 1,600 元。
此外，延續去年的年度百大書單，至 2 月 28 日前，多本書籍享有單本 79 折起優惠，包含榜單前三名《納瓦爾寶典》、《我可能錯了》、《你的人生，他們六個說了算！》等暢銷熱門書籍；更於 2 月 3 日至 2 月 8 日同步推出線上書展專屬優惠，全站書籍輸入優惠碼「DECADE」即可享 75 折優惠；單筆消費滿新台幣 2026 元，還有機會抽中樂天點數 2026 點，讓讀者無論線上或現場，都能把握書展期間的最佳入手機會。
今年適逢品牌深耕台灣市場邁入 10 週年的重要里程碑，樂天 Kobo 以「A Decade of Wonder」為主軸重新詮釋書展體驗，讓閱讀不再僅止於購買當下，而成為能被參與、被記住的美好片刻。現場特別打造大型籤詩互動牆，透過涵蓋工作職場、戀愛感情、學業成長、身心健康與金錢財富五大主題的扭蛋設計，引導讀者尋找屬於自己的「解答之書」；同時推出 10 週年紀念拍照打卡活動，凡於樂天 Kobo 攤位任一角落拍下吸引你的畫面並上傳至社群，即可免費拍攝 10 週年限定拍貼乙次（共 10 款框型，任選其一）。
此外，樂天Kobo再度攜手國際時裝品牌 APUJAN 推出書展限定聯名系列。去年限定系列在書展熱銷，三天即完售。今年除了收納閱讀器的星際收納包（單售價新台幣 999 元，加購價新台幣 799 元）與宇宙碎片三件組（胸針、吊飾、特殊造型貼紙，新台幣 350 元），亦同步販售限量僅五套的 promoter 同款 Kobo x APUJAN 聯名 10 週年紀念服裝。將閱讀美學延伸至服裝穿搭與生活配件，成為書展現場備受矚目的話題亮點。
樂天市場聯合樂天Kobo祭出「2026線上國際書展」，活動期間，Kobo電子書享全站75折，購買電子書閱讀器更享有獨家10%點數與購書金雙重回饋，單筆消費滿額還有機會抽中2,026點樂天點數，與讀者一同盡情享受智慧閱讀樂趣。樂天市場也同時攜手城邦讀書花園、讀書共和國、風車圖書等知名店家推出5折起超值優惠，讓讀者免去現場排隊就能輕鬆補齊書單。
自2月3日至2月8日止，樂天Kobo電子書推出全站75折優惠，結帳時輸入代碼「DECADE」即可享有現折優惠，單筆消費滿2,026元再加碼登記抽2,026點樂天點數。樂天Kobo電子書閱讀器則於2月3日至2月11日展開限時下殺，單機最高享74折起，使用樂天市場APP下單，更獨家享有10%樂天點數回饋，購買指定機型最高再送1,200元購書金。
博客來首度揭幕全台第一台專為學齡兒童打造的10.3吋「BooksPad Kids 兒童學練機」，宣告閱讀生態系正式全面向下紮根。繼2025年推出首款電子書閱讀器後，針對目前市面上極少見以兒童為核心取向的電子書閱讀器市場，博客來率先填補了這塊技術與需求的缺口，此舉象徵品牌成功補足全齡閱讀的最後一塊拼圖，進化為「全方位閱讀方案提供者」。今年博客來不只賣書，更正式定調2026年為「領航兒童數位閱讀」的重要里程碑，並以「翻開書頁，探索世界」為展區主軸，將視角聚焦下一代讀者，啟動對兒童數位學習的長期戰略布局，回應世代閱讀與學習方式的深層轉變。
隨著閱讀行為加速數位化，博客來持續擴展數位閱讀版圖。內部統計顯示，2025年電子書、有聲書、影音課程與訂閱制等營收持續成長，電子書銷售已佔實體書業績逾13%，顯示紙本與數位並行的多元閱讀型態已成主流。電子書服務自上線以來連續8年維持雙位數成長，內容品項累積突破30萬種，2025年新增品項即較去年同期成長逾20%，創下新高。顯示數位閱讀已深度融入讀者日常，市場穩定成長、服務與內容生態逐步成熟的階段。「BooksPad」的推出不僅繳出銷售破1.3萬台的表現，也成功擴大數位閱讀整體市場。2025年電子書新會員數年增逾20%，顯示BooksPad有效吸引更多讀者進入數位閱讀生態、豐富了數位閱聽的知識內容樣貌。博客來說，期望透過「BooksPad Kids兒童學練機」的世代佈局可再推動電子書及聽書銷售成長1到2成，持續為讀者提供更多元的知識內容與服務價值。
全台最多閱讀器選品通路品牌「熊老闆」今年現場一次集結 BOOX、SUPERNOTE、iFLYTEK、momobook、BIGME、Meebook 等六大國際電子閱讀器品牌，並規劃三大情境展區，透過策展式導引，協助讀者依照自身閱讀、書寫與工作需求，快速找到最適合的閱讀夥伴。
呼應「閱讀無界」的概念，熊老闆同步推出書展期間限定的 BOOX 品牌優惠活動，不僅限於書展現場，更延伸至全台通路。書展期間，消費者凡於全台熊老闆線上或實體門市購買 BOOX 書展指定套組，即可享有 92 折優惠，讓無法親臨書展的讀者，也能同步參與年度閱讀盛事。
書展現場祭出限定回饋，BOOX 全機型單機享 95 折優惠（Palma2 除外），購買 7 吋以下機型再加碼贈送 BOOX 多功能旋轉折疊支架。今年熊老闆還攜手療癒系人氣 IP《葛瑞絲的小宇宙》跨界合作。書展現場完成社群互動追蹤官方社群，即可獲得書展限定熊老闆紅包袋；購買 7.8 吋以上機型可獲贈聯名帆布袋，購買 7 吋以下機型則可獲得獨家設計的 IP 月計畫組。
誠品書店進駐世貿台北國際書展開展「獨家限定店」，打造英國出版集團「Penguin UK專區」及大面積「兒童繪本牆」，逾萬種選物中有多款超值獨家優惠！2/4起，誠品松菸24小時書店更邀集享譽國際的日本療癒系小說家吉本芭娜娜、韓國知名創作歌手李瀧，及廣受孩子喜愛的韓國奇幻小說《鬼怪食堂》作者金庸世、金并燮，連續3天近距離與讀者分享最新創作。
2/4起，全台首家位在古蹟裡的「誠品書店雲林虎尾店」也推出新春特別企劃，邀請曾為2024巴黎奧運選手設計傳統台灣工藝「纏花」胸針的工藝師林佩瑩，帶小朋友剪出應景「福」字作品；傳承手工紙技藝的「雲林紙農書院」則將以舊物玩出新創意，帶消費者親手自製特色紙提燈。打造屬於南台灣的獨家記憶！誠品書店嘉義市立美術館、新港培桂堂、衛武營、屏東縣立圖書館、東港王船及恆春6大限定店及1間隱藏門市2/14起推出最新「向南走走，慢遊書店」獨家磁鐵紀念贈禮，活動期間當日單筆滿888元即可獲得該店專屬收藏磁鐵，還有隱藏版門市可蒐集。
瞄準寒假追更與動漫 IP 收藏熱潮，富邦媒旗下momo購物網首度進駐 2026 台北國際書展(世貿一館)。momo 此次以「閱讀不休眠，回購不斷電」為主題，於2月3日起推出 O2O 串連體驗，將書展現場探索延伸至線上書單與活動，打造「展場互動與線上延續」的雙重閱讀旅程。現場除了首度設置 momoBOOK 閱讀器體驗區，更攜手逾百家出版社啟動「跨界尋寶任務」，一方面強化出版夥伴與讀者在展場的互動深度，另一方面則讓展場互動延伸為展後可持續的日常，確保逛展熱度不只停留在當下，更轉化為長期的閱讀動能。
momo指出，電子閱讀器已從單一科技產品，逐步走向更貼近日常的閱讀載具，特別在節慶檔期與追更需求帶動下，momoBOOK 的關注度與討論熱度明顯升溫。根據momo站上會員數據顯示，2025年第四季電子書整體年成長近4成，電子書閱讀時長平均較第三季激增 50%，此外， 聽書服務使用時長亦成長 30%，反映讀者對「隨時隨地、跨情境閱讀」的期待持續擴大，並進一步帶動實際選購需求。
國立故宮博物院今年以「雅藝共融・閱動新境」為主題，打造跨越文化疆界的藝術閱讀盛宴，呼應本次書展主題國泰國在文化發展上所展現的多元面貌與開放姿態。展位設計以故宮經典為基底，透過現代幾何線條解構傳統建築語彙，構築一座象徵文化交流的時空通廊。邀請民眾在書香與藝術交融的氛圍中，體驗古典與當代共鳴的無限魅力。
故宮熱賣的特展圖錄如《看得見的紅樓夢》、《江戶浮世之美》、《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》、《千年神遇－北宋西園雅集傳奇》現場提供9折優惠，是收藏好時機；另新書《古畫漫漫說：漫畫與故宮名作的相遇》以漫畫獨特的分鏡與視角，結合歷史故事、精美插圖及故宮重量級畫作作品解析，帶您輕鬆走入名畫世界。展會期間於故宮精品網路商城設立「故宮線上書展」主題商品推薦專區，結合線上線下通路行銷故宮出版品。
文策院策劃的「臺漫館」今年以「一起來追星吧！」為主題，並邀請知名聲優陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城和錄音師陳寬，以及柳廣成、米米卡醬等眾多人氣漫畫家，與喜愛臺漫的粉絲近距離互動。「臺漫館」也邀集 28 家業者和四大數位漫畫平臺，現場展出 62 部熱門臺漫作品與精美臺漫周邊，另積極整合業界資源、催生更多爆紅潛力作。
今年「臺漫館」舞臺將輪番舉辦 9 場「寵粉」活動，涵蓋新書簽名、創作分享、編輯對談，而柳廣成、米米卡醬、桂、狼七、葉長青、海塩子等人氣漫畫家亦將親臨現場與讀者面對面互動，眾多粉絲早已準備好熱情應援心中最推的作品！另外， CCC 追漫台將攜手「好好說話好不好」聲音製作團隊打造的漫畫聲演3企劃——「漫畫聲演現場★只要配音就能躺著過關嗎？」，邀請配音員陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城與錄音師陳寬同臺，與粉絲暢聊並在現場為漫畫《只要道歉就能躺著過關嗎？》進行聲演。
多項限定周邊都在「臺漫館」！在2月3日至8日書展期間，消費滿指定金額即可獲得「臺漫 idol 卡（9款）」、「臺漫乾杯」、「星光壓克力色紙」及「喜歡買買包」；完成指定互動任務者，更有機會獲得「臺漫 idol 卡（10款）」、「超級喜歡票卡套」、「TOP 台專輯造型 NFC 吊飾」等收藏級周邊。
滿足多元AI穿戴！HTC限量推出VIVE Eagle全效鏡片款
這家飯店續住第二晚只要40元 ？情人節開吃奢華「海洋黑鑽」
罐頭豬LuLu化身金馬招財開運卡 養豬人快衝全家、還有貼圖可免費下載
PORTER INTERNATIONAL福袋、紅包袋限量搶！滿額再贈Q版盲盒鑰匙圈
