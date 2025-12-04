入殮師被亡者「托夢質問」：我還沒死！為什麼送我走？

入殮師潘美麗分享同事被亡者「托夢質問」：我還沒死！為什麼送我走？圖／翻攝瀟湘晨報

中國一名從事殯葬業15年的美女入殮師潘美麗，日前透露自己這15年來遇過最不可思議的離奇事件，是在入殮流程結束之後，死者竟然「托夢」給入殮師，在夢中問質問：「我還沒死！誰讓你送我走的？」許多網友看完潘美麗的描述之後，直呼「脊背發涼」！

潘美麗日前發布影片表示，這件事情是一名入殮師同事遇到的，多年前，這名同事負責一位猝死老人的入殮服務，流程順利結束。但才剛過沒兩天，就頻繁的做同一個夢，在夢中，猝死老人怒氣沖沖的站在入殮師面前，反覆的質問他：「我還沒死！誰讓你送我走的？」老人的語氣急促又真切，嚇得同事連續幾晚失眠。

這名入殮師本來以為是自己工作壓力太大，才會做這個夢，但是夢境重複了好幾天，而且入殮師在入殮室還聞到老人慣用的檀香氣味。潘美麗得知這件事情之後，主動聯絡猝死老人的家屬，才發現驚人的真相。

原來老人並沒有經過醫院確認死亡，而是突發暈厥陷入深度昏迷，家人誤判老人為猝死，沒等醫院最終確診，就匆匆聯繫了殯葬服務，走了一趟入殮流程。潘美麗說：「幸好發現得早，老人後來被及時送醫搶救，現在身體還挺硬朗。」她說，從業15年見過太多生死離別，卻唯獨這件事讓她真切感受到「敬畏生命」四個字的意思，她也說自己不怕鬼，「因為送走的都是大家日思夜想的親人。」

網友看後紛紛留言表示「幸好遇到負責任的從業者，不然就釀成大錯」、「我媽有一天夢到我外公給她說，家裡發大水了，讓她去看看，我媽第二天打電話給我大舅，我大舅溜達去墳頭一看，原來空無一物的旁邊拉了水管，漏水了」、「我相信托夢是真的」、「托夢聽說過好多故事」、「之前沒了解過，了解過後我認為入殮師是個很偉大的職業」、「我爸爸是突然走的，一點徵兆都沒有，也沒有留下一句話，五七那天他回來看我了，他跟我打了好久的電話，然後說他要走了，不然要來不及了。這也算是給我道了個別吧」、「我外婆去世後我就沒去過那個城市，今年我回去了，回去當晚就夢見她，夢中她很高興的說我來看她了」、「這種情況很少見」。



