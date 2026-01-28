入獄前早布局好？Toyz爆豪砸千萬買房寵篠崎泫 裝潢再投百萬不手軟

篠崎泫的新房裝潢也砸了不少錢。翻攝篠崎泫臉書

香港籍網紅Toyz被爆在獄中和篠崎泫登記結婚，儘管篠崎泫這段時間不離不棄，然而兩人的感情過去歷經波折，還一度傳出「雙劈」，據傳篠崎泫仍堅定選擇步入婚姻，關鍵原因正是Toyz對她的全力呵護，過去Toyz還直接送篠崎泫一套房，兩人感情在他入獄前後並未降溫，反而因長時間分離更顯深厚。

據《鏡週刊》報導，去年7月，Toyz曾豪氣「買房寵女友」，篠崎泫當時對外透露，自己在台北內湖購入屋齡約15 年、室內35坪的人生第二間房產，並大手筆全室翻新，打造奶茶色系網美風格，不僅規劃更衣室與大浴缸，連貓咪都有專屬空間，裝潢規格引發外界熱議，也讓人對她的財務實力感到好奇。

該房產總價約5,000萬元，加上扣除贊助後的裝潢費用，仍需投入數百萬元，其中更包含Toyz對篠崎泫的實際金援。據悉，為了讓女友生活無虞，Toyz在入獄前即出資近千萬元協助購屋與裝修，展現「把人照顧好」的決心，也成為兩人感情的重要支撐。

事實上，這份付出背後也藏著現實考量，由於Toyz為香港籍人士，過去在台灣投資的飲料店及相關收入，多半掛名在合夥人名下，入獄前他忙於妥善安排資產交由信任的人管理，確保服刑期間無後顧之憂。針對傳聞，當時篠崎泫僅低調回應，是出售第一間房後再投入第二間房產，和Toyz沒關係，「感謝大家關心，其餘不再多做說明。」



