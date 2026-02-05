創業容易陣亡，5年存活率只有1%？專家點出提升成功率的2大關鍵

根據官方最新統計換算，新設立的中小企業存活4～5年的比率超過70%，這和坊間流傳的5年存活率僅有1%實為天壤之別。安永聯合會計師事務所指出，如果掌握2大關鍵，更有助於進一步提升新創成功率。

市場上有種說法，新設企業在第一年「九死一生」，只有10%的企業才能存活，剩下的企業又會在5年內倒掉90%，相當於5年存活率只有1%。然而，經濟部最新發布的《2025中小企業白皮書》及相關資料顯示，2020年新設立的中小企業有10萬8301家，2024年度中小企業經營年數在4～5年之間的家數為8萬3829家，換算下來2020年新設的中小企業經營年數4～5年的比率77.4%。

由此來看，新設企業的存活率其實不低。其中，強調技術或商業模式創新的新創企業，具備高速成長潛力，但也具有較高的經營風險。

安永聯合會計師事務所新創暨創新產業負責人呂倩雯說明，新創要走得長遠，除了商業模式必須經得起考驗外，募集資金以及股權架構的流程規劃更是邁向成功的2大關鍵。

一、資金規劃

新創公司募集資金時，必須估算到達下一個里程碑之前需要的時間，以計算期望的募資金額。可能的資金來源包含了借款融資、股權投資、政府補助、自營資金等。

在股權投資方面，新創公司有沒有投資價值是募資的重點，如果新創團隊陣容堅強、具備核心技術與競爭優勢的商業模式，並能創造出客戶非你不可的價值，募資成功的機會越高。

至於募資時程，則可搭配公司發展的短、中、長期計畫，一般估算需18～24個月左右，包括預留近半年的募資時間，確保資金充足，而且募資頻率也不會過度頻繁。

呂倩雯提醒，募集資金可以分成兩種情境，首先是可商業化、市場導向的策略，另一種是技術相關研發的情境，例如要作測試或者技術量產，需要研發設備、技術人員、取得專利申請等里程碑，都會影響募資金額的估算。

二、股權架構

呂倩雯表示，妥善規劃股權架構，也是新創公司必須面對的重要課題。除了定期審視股權結構，確保股權架構及股東組成符合公司未來發展之外，新創公司也可以運用員工認股、特別股、股權分段釋出等規劃，使公司在經營權與所有權之間取得平衡。

呂倩雯分析，員工認股的分配，可以評估是否為具核心技術的員工，以及員工過往實績與未來貢獻評估，來規劃股權分配的多寡。至於股權釋出，可以分成不同的階段，建議分段釋出的比例為10～15%。

她說，國內新創可以尋求公部門的資源協助，也可以透過各種中介機構如加速器、創育機構、展會活動、共同工作空間等提供會計、法務、媒合等資源。此外，也可尋求具備跨國背景的新創輔導與專業服務提供者，以在地化網絡結合全球資源，協助新創公司加值成長。



