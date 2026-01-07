入獄前獲國民黨授勳 蔡正元：希望有生之年再看國民黨執政

前立委蔡正元（圖中）獲頒國民黨實踐一等獎章。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 前立委蔡正元因涉入三中案，因業務侵占罪在一審被判刑3年6月，二審維持宣判後將入獄服刑。國民黨中央今（7日）榮重頒發代表國民黨最高榮譽的實踐一等獎章。蔡正元表示，他只是剩下一個人生最後的期待，他希望在有生之年看到國民黨再執政一次。

國民黨中常會下午由黨主席鄭麗文親自頒發實踐一等獎章。蔡正元致感謝詞稱， 這是他一輩子的諾貝爾和平獎，他要特別感謝，他前段時間以微薄之力在網路上發起彈劾陳水扁（口誤，實為賴清德）的連署運動，獲得800萬以上台灣人民連署，這個活動他要特別感謝國民黨團總召傅崐萁全力提供所有資源，也要感謝羅智強、王鴻薇、張啟楷、台北市議員王欣儀、前發言人李明璇及楊永明、王淺秋等人一起上前線擔任號召，最重要是一起幫忙策畫的前立委邱毅及名嘴郭正亮等人。

蔡正元接著說，他只是剩下一個人生最後的期待，他一再講，他希望在有生之年看到國民黨在鄭麗文及國民黨同志領導下再執政一次，再執政不是為了獲得高官厚祿，而是要拯救台灣遠離烏克蘭危機。

蔡正元主張，如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭，所以國民黨執政是挽救台灣人民、台灣命運唯一的出路跟唯一的方法。因此要請國民黨努力團結民眾黨及所有在野黨，爭取所有中間選民完成再執政的任務。

鄭麗文表示， 今天頒發實踐一等獎章，是要讓大家永遠記得，蔡正元是帶著勳章入獄的，面對來自強權的威脅和不斷打壓，司法淪為政權的打手，他們永遠會站在公理正義的這一邊，國民黨永遠支持蔡正元，在蔡正元的鼓勵和支持下，國民黨一定要拿回政權。

