入獄前獲國民黨「實踐一等獎章」 蔡正元爆內幕

前立委蔡正元被控掏空阿波羅公司2.8億餘元，高院依業務侵占罪判刑3年6月定讞，將入獄服刑。國民黨主席鄭麗文7日於中常會上頒發象徵國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡正元送暖，鄭麗文說，要讓大家知道「蔡正元是帶著勳章入獄」。針對獲頒「實踐一等獎章」，前立委蔡正元透露，他剛開始跟黨中央說，他沒那個份量，鄭麗文說，他至少時間比較久。

蔡正元今(8日)在《中天辣晚報》節目中表示，謝謝黨主席鄭麗文跟黨中央決議要頒發給他國民黨「實踐一等獎章」，他剛開始跟他們說，他沒那個份量，要嘛就頒給前國民黨副主席關中等人；鄭麗文說他至少時間比較久。因為他從事國民黨志工性質的黨務工作，已經有20年了，時間上算是比較久，感謝鄭麗文跟黨中央的肯定，非常感謝。

廣告 廣告

蔡正元接著表示，他把最近唯一的主張提出來，並沒有想要再當官，也沒有想要什麼政治權力，他人生只有一個最後的政治願望，就是希望在有生之年，看見國民黨再執政一次。他呼籲，國民黨黨中央應該盡最大的努力，去團結民眾黨跟所有的在野黨，而且要盡最大的努力去爭取中間選民，這是國民黨最弱的這一塊，那也是過去韓國瑜、侯友宜沒辦法很順利的原因。

蔡正元認為，讓國民黨再執政一次，可以保證台灣不會變成烏克蘭。否則讓民進黨這樣子執政下去，他個人評估台灣成為烏克蘭的危機跟風險，一天比一天高，趁還來得及，趕快挽回，不要失去這個契機，也就是國民黨再執政，國民黨執政比什麼東西都重要。後來發現網路上有很多呼應他的判斷，要救台灣，國民黨就要執政，這是一個很重要的觀念。

【看原文連結】