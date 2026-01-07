入獄前 蔡正元獲實踐一等勳章

國民黨主席鄭麗文七日於中常會頒發「實踐一等獎章與證書」予中央評議委員蔡正元。

國民黨主席鄭麗文七日在中常會頒發「實踐一等獎章與證書」予中央評議委員蔡正元。鄭麗文表示，蔡正元是民進黨為報復前總統馬英九才會被殃及，而國民黨今頒發榮譽獎章，是讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄。

鄭麗文指出，蔡正元自國民大會代表、四屆立法委員到黨務一級主管，參與修憲工程與多項重大法案審議，無論國民黨執政或在野期間，皆全力以赴。她並提到，蔡正元曾任文傳會主委與政策會執行長，在關鍵時刻承擔重任，協助黨內政策論述與選戰攻防。

因三中案二審定讞將入獄服刑的蔡正元表示，獲頒獎章深感榮幸，並形容這是他「一輩子的諾貝爾和平獎」。他強調，人生最後的期待是看到中國國民黨在鄭麗文與黨中央同志帶領下再次執政，並主張政黨輪替攸關台灣未來走向，再次執政是為回應社會期待。

鄭麗文進一步說明，蔡正元宣布不再參選公職後，仍持續協助黨內參選同志，提供經驗與資源。她提及相關司法案件延宕多年，過程中社會各界有不同看法，國民黨將持續關注程序正義與制度運作。

鄭麗文強調，頒發「實踐一等獎章」是為讓外界記得蔡正元的公共服務與理念堅持，也期盼在其鼓勵與支持下，推動政黨輪替，讓制度回到正軌，成為二千三百萬人穩定的後盾。