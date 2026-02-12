入獄後驚覺「和性侵妹妹的囚犯同房」！25歲男暴怒「踩爆70歲獄友頭顱」下場曝光
位於美國華盛頓州的「艾爾韋海茨矯正中心」（Airway Heights Corrections Center）過去曾發生一起駭人獄中兇殺案，一名25歲的囚犯戈茲比（Shane Goldsby）偶然發現與他同房的另一名囚犯芒格（Robert Munger）居然就是性侵自己未成年妹妹的兇手，進而在情緒失控之下將其暴打踩頭致死。
根據Mirror等外媒報導，戈茲比童年時期就常年遭受吸毒母親虐待，被像動物一樣鎖在戶外已是家常便飯，直到社工介入後，他才被安置進寄養家庭，但在輾轉10個家庭後戈茲比都無法融入，最後被重新聯繫上他的母親接回家，2人開始一起吸毒。戈茲比後來在22歲那年因偷竊警車入獄，並在2020年初被轉移至艾爾韋海茨矯正中心。
雖然戈茲比還有個妹妹，但因家庭離異的關係，兄妹倆姓氏不同，因此獄警和管理人員都不知2人之間實為家屬關係，戈茲比後來就被安排住入70歲囚犯芒格所在的牢房。報導指出，芒格因涉犯性侵、猥褻未成年、持有兒童不雅影像等罪行，被判處43年有期徒刑，而戈茲比也對其犯行嗤之以鼻，因此在進入該牢房後不久就立即要求更換牢房：「我進入那個牢房前，我就有跟獄警說：『嘿，我需要換個室友。』」
雖然戈茲比多次申請更換牢房，但都無人理會，然而芒格還會在牢房裡詳細描述去犯罪細節，也讓戈茲比在聽了芒格的所作所為後，驚覺對方就是性侵自己妹妹的犯人。戈茲比在2020年6月2日最終怒氣難耐，他雖在犯行前多次按下緊急牢房警鈴，但都沒有獄警前來查看，最後情緒暴走對芒格施暴，再對其踩踏頭部致死，犯行過程全被監視器拍下。
戈茲比在事發1個月後於庭上坦言，對於自己被安排和性侵妹妹囚犯同房一事相當震驚：「這種事不可能發生，你說的是同一機構、同一單位，甚至同一牢房的傢伙，這就像在賭場連中7次大獎，所以在我腦海中，那一刻我已經不是自己了，我完全覺得這件事就是他們想要的。」
戈茲比的殺人行為，也讓他在2021年8月被以謀殺罪追加判處24年8個月有期徒刑，而他也在判決宣布當天於庭上向芒格家屬表達悔意：「我為自己的行為感到羞愧，我被置於一種我不願任何人經歷的處境，我有很多事需要修復。我無法想像以這種方式失去親人會是什麼感覺。我向他的妻子和全家道歉，我非常抱歉，希望你們能從我造成的傷害中痊癒。」
針對此事，華盛頓州矯正局事後回應指出，這是一起「不幸且複雜的事件」，並表示雖然政策本應阻止2名囚犯關在同一牢房：「但人員在將他們安置在一起時，並不知道戈茲比和芒格之間的關聯」。由於與美國已故性犯罪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查相關的「艾普斯坦檔案」（Epstein Files）日前已完整公開，而艾普斯坦也是在牢房中身亡，只是被外界懷疑其死因並非單純輕生，因此也讓數年前的這起事件再被外媒提起。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
