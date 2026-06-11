入獄2個月！蔡正元親揭近況 藍白探監名單曝：傅崐萁、柯文哲、CK楊都去了

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前立委蔡正元入監服刑已2個月，首曝近況。（鏡報姜永年）

前立委蔡正元因「三中案」遭判刑3年半，今年3月底入監服刑，日前民眾黨創黨主席柯文哲前往探監，首曝對方近況，蔡正規劃新書。今日蔡正元首度自己透露現況，表示有許多政壇大咖如立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁等前往探監，對此相當感謝。

蔡正元入監已2個月，他今上午透過臉書感謝很多朋友與粉絲來探望與美食給他，「在此表達內心激動莫名的感恩」。

不僅如此，藍白陣營許多人都前往探望蔡正元，國民黨部分包含韓國瑜、傅崐萁、鄭正鈐、李彥秀、吕玉玲、黃健豪、陳玉珍、王鴻薇、闕枚莎、徐弘庭、王欣儀；民眾黨部分則有柯文哲、立院黨團總召陳清龍、陳智菡、許甫、林筱淇等人，還有藍營金主「CK楊」楊建綱、黃光芹。

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蔡正元最後也寫道，「謝謝您們的探望！謝謝！感恩！」貼文吸引超過萬人點讚，不少粉絲都直言很想念他，希望他保重身體。

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