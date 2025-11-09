入獄4年！網瘋傳吳亦凡「拒絕進食身亡」 官方未證實疑假消息

中國大陸男星吳亦凡，在2021年因遭網紅都美竹指控性侵未成年，被判處13年有期徒刑，如今已經入獄服刑近4年。未料，9日微博上突然傳出吳亦凡「疑似在獄中死亡」消息，引發網友熱議，不過目前並未有官方對此消息做出說明，極有可能純屬假消息。

中國大陸男星吳亦凡，在2021年因遭網紅都美竹指控性侵未成年，被判處13年有期徒刑。（圖／翻攝微博）

吳亦凡遭控性侵3名女子後，經過警方和檢方的調查，他被控強姦及聚眾淫亂罪，最終在一審中被判處13年有期徒刑，二審則維持原判。如今有中國大陸娛樂博主爆料，指出吳亦凡入獄後，因長期「拒絕進食」導致身體不治身亡。儘管消息一出後掀起外界討論，但北京朝陽看守所至今並未說明此事，微博目前也搜尋不到太多相關貼文 。

近期微博上突然傳出吳亦凡「疑似在獄中死亡」消息。（圖／翻攝微博）

此外，各大新聞媒體也也呼籲網友未傳播未經證實的消息，免得很可能因此引發社會恐慌，須負起法律責任。而目前多數網友都認為該死訊純屬假消息。

事實上，今年4月曾有律師在網上爆料，稱吳亦凡已從監獄轉移至北京朝陽看守所，原因是他涉嫌逃稅高達3億元人民幣（約合台幣13億元）。此外，據傳他在看守所中擔任「頭板」（即每個房間的老大），生活待遇較好，早前也曾有消息稱，他在服刑期間體重增加了9公斤，與近期網路謠傳的「拒絕進食」相差甚大。

北京官方並未證實吳亦凡死訊，恐為假消息。（圖／翻攝微博）

