入珠討好女友！工程師結局超慘 醫示警4風險

為追求更好的性表現，有些男性會選擇進行入珠手術，但效果未必如想像中理想，泌尿科醫師陳鈺昕分享，曾遇過一名工程師為討好女友而入珠，沒想到術後第一次親密行為就導致女友受傷，兩人的感情也因此破裂，分手後還得花錢將珠子取出，可說是賠了夫人又折兵。醫師也提醒，入珠可能引發感染、陰莖外觀變形，甚至出現勃起功能障礙或敏感度降低等風險。

泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專上分享，門診遇過一位工程師，因工作繁忙，無法常常陪伴女友，為討好女友跑去入珠，沒想到首開機女友就喊痛，最後甚至讓女友陰道撕裂傷，最後兩人以分手收場，之後工程師被迫花更多錢將珠子取出。

陳鈺昕表示，入珠起源不明，多數文獻認為這是源於東南亞民間的習俗，演變至今成為一種非主流的陰莖整形手術，而所謂的入珠，就是將小珠子植入陰莖皮下組織，藉由增加陰莖表面的凹凸感，來提高性刺激，不過目前沒有醫學研究證實，入珠可以增加男方或女方的性快感。

陳鈺昕表示，入珠手術存在感染風險，因為大多數手術是在非無菌環境中進行的，且可能出現相關併發症，像是植入物可能刺激周圍組織，導致增生和纖維化問題，這不僅可能改變陰莖的外觀，長期下來還會干擾海綿體的運作，導致勃起功能障礙，且在手術過程中，有可能壓迫或損傷局部血管和神經，進而降低敏感度。

陳鈺昕也提醒，入珠後在陰莖勃起時，珠子可能與女性陰道摩擦，導致伴侶出現受傷、破皮或疼痛等不適，不僅影響雙方的性生活品質，甚至可能讓行房時間因此縮短。

