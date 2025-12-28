入珠驚魂！20歲男「奈米珠」繞整圈 術後破皮而出

不少男性為了提升性生活滿意度，而選擇進行入珠手術，泌尿科醫師蘇信豪近日分享一起驚悚案例，一名20歲男子植入「奈米珠」，原以為能讓雄風大振，沒想到術後一個多月傷口遲遲未癒合，局部出現嚴重感染，甚至有珠子「破皮而出」。提醒大家，將異物植入私密部位，就像一顆不定時炸彈，不僅可能引發嚴重感染，還可能造成勃起功能障礙，風險不容忽視。

蘇信豪在臉書粉專分享，一名20歲的年輕男子近日到診間求助，神情既痛苦又尷尬。經問診得知，該名患者為了追求心中理想，一個多月前接受所謂的「入珠手術」，在生殖器內植入號稱「奈米珠」的塑膠顆粒，繞了一整圈，原以為能雄風大振，卻沒想到成了痛苦的開始。

蘇信豪指出，該名患者術後一個多月傷口始終未癒合，局部嚴重紅腫，甚至有珠子直接「破皮而出」，並伴隨分泌物，即使服用一周抗生素仍未改善，最後才前往泌尿科就醫。經檢查確認為異物植入引發的感染與排斥反應，他隨即安排清創手術，移除感染最嚴重的3顆珠子並清理化膿組織，術後再搭配抗生素治療，傷口才順利癒合。

蘇信豪指出，所謂「入珠」是將珠子植入陰莖的皮下組織，但台灣目前對此類手術的管理仍屬灰色地帶，許多施作人員並不具備醫療背景，使用的珠子也未取得衛福部核准的醫療器材許可，且在非無菌環境下將不明物體植入體內，極易引發嚴重感染與異物排斥反應，嚴重甚至可能導致陰莖變形，或影響勃起功能。

