入監前逼前女友「付母親生活費」遭拒！40歲軟飯男「覺得丟臉」怒潑汽油想縱火

蔡男試圖縱火後再折返現場，當場被警方逮捕。圖／翻攝畫面

新北市三重區昨（5）日下午發生一起企圖縱火事件，一名40歲的男子因即將入監服刑，便向前女友提出要求，希望幫忙照顧年邁母親，怎料遭前女友及其家屬拒絕後竟惱羞成怒，並前往前女友哥哥經營的快剪店潑灑汽油、揚言縱火。警方獲報到場蒐證時，還看見蔡男持鐵撬折返現場企圖再度恐嚇，當場依現行犯將其壓制逮捕。

擁有槍砲、傷害、毒品等多項前科的蔡姓男子因即將入監服刑，自知之後無法照顧年邁母親，便找上早已分手的前女友，希望前女友能替他照顧母親，甚至要求對方每個月給母親12000元的生活費。由於早已和蔡男分手，前女友自認沒有負擔蔡男母親生活費的義務，因此拒絕蔡男的要求。

蔡男遭拒後卻惱羞成怒、萌生報復念頭，由於蔡男得知前女友哥哥在三重區五華街經營快剪理髮店，竟在昨日下午3時33分許攜帶汽油前往前去、將汽油潑灑在店內，當場揚言「要放火」，嚇得店家立刻報警，但蔡男已趁亂離開現場。警方獲報後隨即趕往現場，並在現場蒐證與調查。

不料，蔡男案發20分鐘後還持鐵撬折返快剪店，企圖再對店家進行恐嚇，最後被仍在現場蒐證的警方以現行犯逮捕，所幸過程並無人員受傷。蔡男事後坦承潑汽油恐嚇行為，並稱是因前女友拒絕幫他照顧母親，讓他覺得備受羞辱，於是以潑汽油、威脅縱火方式洩憤。

警方訊後依公共危險罪、恐嚇罪、毀損罪將蔡男移送至新北地檢署偵辦，鑑於蔡男行為明顯危及公共安全、且具高度再犯風險，警方也向檢方建請羈押。



