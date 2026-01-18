入看守所首夜！林宸佑遭羈押情況曝光 獄方回應了

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉嫌違反《國安法》遭到橋頭地院裁定羈押禁見，昨（17）日晚間被移送至「高雄第二監獄」（燕巢看守所）。根據所方公布的菜單，林宸佑今（18）日的早餐是豆漿及包子；而獄方人員則表示，林男進入看守所後精神、睡覺與進食狀況都正常，沒有特別反應或有抗拒的狀況。





高雄第二監獄副典獄長張漢明指出，林宸佑狀況看起來蠻正常，都有配合「新收程序」，也正常帶到他的舍房區去；從外觀研判精神狀況也正常，晚上睡覺也都OK。

進食狀況部分，張漢明說，所方今早提供的是豆漿與包子，用餐狀況看起來也正常，沒有特別反應有抗拒的狀況。

而據高雄第二監獄公布的菜單，中餐是古早味肉燥、炒蛋與果汁；晚餐則是醬炒時蔬肉絲、蔥肉餡餅與蘿蔔排骨湯。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

