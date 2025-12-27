入睡困難、多夢易醒怎麼辦？中醫談「不寐」的治療方向

中醫師指出，失眠在中醫稱為「不寐」，與氣血運行及陰陽平衡失調密切相關，治療需依個人體質辨證論治。（圖片來源／freepik）

現代人生活壓力大、工作節奏快，再加上長時間使用3C產品，失眠成為現代人最常見的健康困擾之一。根據衛生福利部統計，約每5位成人就有1人有長期有入睡困難或淺眠的困擾，影響白天精神與工作效率，更可能引發焦慮、憂鬱、免疫力下降、高血壓與心血管疾病等慢性病。

臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科醫師陳品璇表示，在中醫觀點中，失眠又稱為「不寐」，指入睡困難、多夢易醒或夜不能眠等現象。《難經》中即有「不得臥」、「少寐」等記載，顯示古人早已關注睡眠障礙的問題。中醫認為，睡眠與氣血運行及陰陽平衡密切相關，睡眠屬「陰陽交替」的自然現象，夜晚入眠為「陽入於陰」，若情志不暢、氣血失衡、陰陽失調，則「陽不入陰」而難以安眠。臨床上常見證型包括「心脾兩虛」、「肝鬱化火」、「心腎不交」等等，針對不同體質與失眠原因，中醫治療會採取「辨證論治」方式，搭配中藥、針灸、耳穴與生活調養，透過調整臟腑陰陽與氣血流暢，幫助患者恢復身心平衡。

在治療方面，中醫以「針藥並用」為主軸。中藥方面，若屬思慮過度、心脾虛弱者，常用酸棗仁湯、歸脾湯以補益氣血、寧心安神；若屬肝鬱化火、煩躁易怒者，則可用丹梔逍遙散、龍膽瀉肝湯為主方以疏肝瀉熱；若為更年期或陰虛火旺者，則選天王補心丹、知柏地黃丸或黃連阿膠湯以滋陰降火、平衡身心。

針灸則能從經絡角度改善睡眠品質。研究指出，針灸可能透過增加夜間褪黑激素(melatonin)的產生來改善睡眠。常用穴位包括：神門、三陰交、安眠穴、百會、合谷、足三里、太衝等。中醫師通常建議每週治療1至2次，調理氣血與神經系統，配合中藥與生活習慣調整，有助於放鬆身心、縮短入睡時間、減少夜間醒來次數，改善睡眠品質。

除了藥物與針灸，生活習慣的調整也至關重要。陳品璇建議：

1. 固定作息：維持規律作息，避免熬夜與白天過度午睡。 2. 減少刺激：睡前避免使用3C產品與攝取咖啡因。 3. 放鬆情緒：健走散步、泡腳、靜坐或按摩太衝穴，有助於疏肝理氣。 4. 均衡飲食：避免過飽或過餓入睡，視情況可食用溫潤食材如蓮子、百合、桂圓等。

陳品璇提醒，失眠雖常見，但若長期依賴安眠藥可能造成耐受與依賴性，中醫治療以調理體質、改善根本為原則，適合追求自然入眠與整體健康的民眾。若您長期有入睡困難、易醒或早醒等問題，建議尋求專業中醫師評估，為您量身打造專屬療程，找回一夜好眠。

