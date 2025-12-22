入祀忠烈祠有望！余家昶以命擋刀阻止北車屠殺 桃市府：全力爭取
記者陳佳鈴／桃園報導
19 日發生於台北車站的驚悚無差別攻擊案中，一名57歲的桃園市民余家昶先生，在混亂與濃煙交織的危急時刻，毅然挺身而出阻擋持刀嫌犯。雖然余先生不幸因傷重殉身，但他的英勇行為被公認為「阻止了更大規模災難的發生」。面對民間湧現將其入祀忠烈祠的呼聲，桃園市政府民政局今(22)日回應，將在尊重家屬意願的前提下，盡力協助爭取國家級的表揚與入祀認定。
案發當日下午 5 時 30 分，正值下班尖峰。當嫌犯連續丟擲煙霧彈，導致台北車站出口陷入刺鼻濃煙與集體恐慌時，多數民眾驚叫逃離。余家昶不畏艱險，在煙霧瀰漫的死角與持利器的嫌犯搏鬥，事後證明，當時嫌犯攜帶大量的汽油彈，所幸余先生的英勇才未釀成更大的災難。
鑑於余先生的英勇，民間輿論紛紛建議政府應將其入祀忠烈祠。對此，桃園市民政局表示，雖然「入祀忠烈祠」原則上以因公殉職的軍、警、消及民防人員為對象，但針對一般民眾若具備「特殊忠烈事蹟」，法律仍保有專案核准的空間。
民政局強調，目前已啟動相關行政程序，將報請內政部及相關部會進行審議。市府表示：「余先生的行為已超越單純的自衛，而是展現了守護社會大眾的高度道德勇氣。」桃園市政府承諾，除了爭取入祀外，也將針對家屬需求提供全方位的法律扶助與生活支持。
