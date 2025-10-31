入秋以來最冷！「首度叩關1字頭」時間曝光 回暖等這天

生活中心／陳慈鈴報導

入秋以來最大降溫時間將至，外出務必注意保暖，（示意圖／資料照）

又有一波涼空氣要來了！氣象署表示，今（31）日受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部及東部天氣轉涼。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，這波涼空氣比較強，將會是入秋以來，「首度叩關1字頭低溫！」

台灣颱風論壇表示，東北季風即將再度增強，預報顯示，這一波涼空氣比較強，預期北部、宜蘭平地，將是入秋以來，首度叩關1字頭低溫！週末的北台灣，秋意會頗有感。

台灣颱風論壇指出，至於背風面的中南部，影響比較不明顯，白天還是偏暖，但日夜溫差會蠻大的，雖然天氣好，但不小心可能會感冒，穿著上請多多留意。

未來一週的氣溫走勢預測圖。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

台灣颱風論壇也貼出了未來一週的氣溫走勢預測圖，從圖中可以看到，氣溫最低點出現在週日（11/2）、下週一（11/3），溫度回升則要等到下週二，屆時全台各地也都要留意日夜溫差大。

※「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書完整全文：https://reurl.cc/mkdAk9

