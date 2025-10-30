入秋以來最大波降溫！東北季風增強轉涼 北台低溫下探18度

今（31）天鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，大台北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨。此外，這波降溫為入秋以來最大降溫，當中又以新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫最為顯著，今晚至明晨最低溫有機會下探18度，而中南部日夜溫差也增大，外出仍須注意保暖。

氣象署表示，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，北部地區整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫仍有27至32度。離島天氣部分，澎湖晴時多雲，氣溫23至25度；金門多雲時晴，氣溫22至26度；馬祖晴時多雲，氣溫21至23度。

今日風勢也需特別留意，由於東北風增強，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，東部、東南部沿海（含蘭嶼、綠島）有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。

東北季風增強，全台多地迎來較強風勢。圖／中央氣象署

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，「今年入秋以來，降溫最大的一波！」今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，降雨熱區為新竹以北、基隆及宜蘭地區，今天還會再加上花東地區；而中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估這波東北季風影響，要持續到下週五（11/7）或下週六（11/8）才有逐漸減弱的趨勢。

在氣溫變化部份，林得恩表示，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，今晚至明晨最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意；中南部地區雖然白天氣溫還是較高，但是日夜溫差增大，提醒民眾多留意天氣變化資訊，適時調整衣物。另外，沿海空曠地區及離島要留意強勁陣風，風浪也會變大，海邊活動應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，31日鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為偏北風，迎風面擴散條件轉好，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

