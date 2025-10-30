入秋以來最大降溫！東北季風恐影響至下週六 北台3地區低溫下探18度

生活中心／施郁韻報導

今日東北季風南下，北台轉涼，中南部白天熱早晚涼。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（31）日鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北臺灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫仍有27至32度。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今日「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大；北台轉涼，中南部白天熱早晚涼；水氣不多、北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，中南部晴時多雲。各地區氣溫為北部20至27度、中部21至32度、南部21至34度、東部19至29度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週六至下週二（1至4日）皆受「東北季風」影響；週末兩天水氣不多、北海岸及宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍涼、最低氣溫可再觸及19度左右，中南部白天偏熱早晚涼；下週一、二（3、4日）水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。下週三、四（5、6日）起另一波「東北季風」再影響，冷空氣仍偏弱。

吳德榮表示，今最新歐洲模式及其AI模式、下週三（12月5日）20時模擬顯示，雖然已進入12月，西北太平洋仍有熱帶系統發展。歐洲模式模擬仍在菲律賓東方海面，AI模式模擬則已進入南海，兩者差異甚大，需要再觀察。

評估這波東北季風影響，要持續到下週五、週六。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，「今年入秋以來，降溫最大的一波！」今受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，降雨熱區為新竹以北、基隆及宜蘭地區，今天還會再加上花、東地區；而中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估這波東北季風影響，要持續到11月7日（下週五）或11月8日（下週六）才有逐漸減弱的趨勢。

林得恩提到，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，今晚至明晨最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意；中南部地區雖然白天氣溫還是蠻高的，日夜溫差增大，請多留意天氣變化資訊，適時調整衣物。沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大，海邊活動也請注意安全。

