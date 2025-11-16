入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升

氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。

今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣。（圖取自中央氣象署網站）

今日清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，台南市、嘉義縣、嘉義市已出現能見度不足200公尺的現象，新北市能見度亦較低，請注意。

東北風明顯增強，今日晨至明日晚上台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21～24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物，至於其他地區早晚低溫20～22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26～30度；在降雨方面，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，此外，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴的天氣；能見度方面，清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，嘉南地區已或將出現能見度不足200公尺，駕駛朋友請注意路況安全。

氣象署在臉書預報，今天起東北季風帶來的冷空氣，勢力開始影響台灣，未來一周天氣，氣溫將溜滑梯、明顯降溫，明天北台灣、周三全台有感涼冷，預計周末才漸漸回升，整體而言，此為入秋後最有感受的冷空氣。

（圖取自中央氣象署網站）

明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些；明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周三水氣減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

明天、周三低溫預測為中部以北、宜蘭16～18度，南部、花東18～21度；高溫預測為北部及宜蘭18～21度，中部及花東22～26度，南部27～29度。

周四、周五（20日、21日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周六、周日（22日、23日）東北季風稍減弱，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四、周五低溫預測為中部以北及宜蘭15～17度，南部及花東17～20度；高溫預測為北部及宜花20～23度，中南部及台東25～29度。周六、周日低溫預測為台灣各地17～21度；高溫預測為宜花22～25度，西半部及台東26～30度。

撰稿：吳怡萱