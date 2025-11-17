入秋以來最強冷空氣！鄭明典解析「雲街」如何形成：1圖可見冷空氣前緣

鄭明典指出，可以從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

中央氣象署指出，今（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼。對此，前中央氣象局長鄭明典也表示，冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然後受風場影響逐漸排列成「雲街」。

鄭明典今稍早在臉書粉專發文指出，「經過觀察記錄，我們知道冷空氣流經暖水面，水面蒸發的水會凝結成一小點、一小點的積雲，然後受風場影響逐漸排列成雲街。因此，我們可以從衛星雲圖上判斷冷空氣流過的範圍，也可以找到冷空氣的前緣。因為是動態過程，看動畫會更清楚。紅色小箭頭指的界面，應該就是一道比較顯著的冷空氣前緣！」

至於有網友提問「冷空氣前緣是不是就是開始下雨的地方呢？」鄭明典則回應，「迎風面的雨和風向、風速比較有關，冷空氣前緣也是風速開始增強的地方，容易有地形雨。不過，氣壓改變（高氣壓移動）也會改變區域風場，有可能在冷空氣到達前就先有雨。」

另據氣象署1週天氣預報概況顯示，今東北季風增強，各地天氣轉涼，18日、19日東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；17日、18日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

19日北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。20日、21日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，22日、23日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

