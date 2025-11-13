入秋保養黃金期！從日常光害到老化，TX葉黃素的日常營養陪伴

光影與生活，秋日來臨的提醒

秋天的光線帶有溫暖色調，但同時也提醒我們，日常生活的光環境變化很大。現代人幾乎離不開手機、電腦與平板，長時間盯螢幕已成為常態。即便沒有特別的不適感，這樣的光線暴露仍讓日常生活習慣變得值得關注。

在這個季節，了解光影對生活節奏的影響，並從飲食與營養補給中找到舒適感，是一種溫暖的生活態度。

葉黃素，天然植物色彩的日常選擇

葉黃素屬於植物中的類胡蘿蔔素，廣泛存在於深綠色蔬菜與金盞花中。對現代人而言，葉黃素不只是飲食中的一種營養素，更是一種日常色彩的補充方式。

在繁忙的生活中，透過安全可靠的天然來源補充葉黃素，可以成為日常習慣的一部分，增添飲食的多樣性與生活的細緻感。

統欣 TX 葉黃素，品質與安心的承諾

統欣 TX 葉黃素選用獨家中西關鍵配方，並經過嚴格製程與品質控管，榮獲日本東京發明展 銀牌獎、國際期刊論文發表認可，保證讓每一份產品都能以安全、純淨的形式融入日常生活。

產品特色包括：

15mg游離型葉黃素粒：游離態好吸收，輕鬆補給每日人體所需營養

世界級蝦紅素：嚴選德國超臨界萃取蝦紅素，營養再升級

獨家專利草本複方：含紅景天、枸杞、丹參、山楂、洛神花、荷葉等關鍵草本萃取物

藍莓萃取物、玻尿酸：富含豐富花青素和玻尿酸，潤澤滋養

綠蜂膠萃取物：使調節機能，明潤加乘

這些設計理念，強調的是「日常營養陪伴」與「生活品質的提升感」。

從日常習慣開始，讓生活更從容

除了選擇安全可靠的營養補給，生活中還可以透過一些簡單習慣增加舒適感：

每天留一些時間走到戶外，感受自然光線

均衡飲食、多攝取深綠色蔬菜與多彩水果

讓生活節奏有喘息空間，給自己一些休息與調整

結合這些生活方式與日常的營養補給，能讓秋日的日常更有層次與質感。

入秋，是光影與生活節奏交替的時節

統欣 TX 葉黃素的推出，不只是多了一項日常選擇，更象徵品牌對生活細節的關注與陪伴。

在快節奏的世界裡，給自己一些「天然色彩的補給」，讓生活節奏更從容，也讓日常每一天更有質感與光彩。

