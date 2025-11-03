入秋後最強寒流！ 首爾體感溫零下2度 羽絨外套出籠

南韓出現今年入秋後最強的寒流，首爾今天上午氣溫降到0.5度，體感溫度是零下兩度。全羅北道已經降到冰點以下，只有零下8.7度，南韓罕見在11月初就發布韓流警報，民眾已經穿起禦寒大衣。

周一上午，首爾氣溫驟降至0.5度，創下入秋以來最低氣溫紀錄。（示意圖，與本事件無關／TVBS資料照）

南韓正經歷今年入秋以來最強寒流，首爾氣溫驟降至0.5度，體感溫度更低至零下2度，全羅北道更是降至零下8.7度，創下全國最低溫紀錄。這股罕見的寒流使南韓在11月初就發布寒流警報，民眾紛紛穿起大衣、圍巾等禦寒衣物應對。氣象單位預估，這波寒流將持續到週二早上，星期四開始氣溫將回升。同時，楊州市一家大型超市在寒冷天氣中發生火警，所幸未造成人員傷亡。

南韓遭遇今年入秋後最強寒流侵襲，首爾氣溫急劇下降至0.5度，比前一天清晨低了超過10度，體感溫度更是降至零下2度。全國各地溫度普遍下降，其中全羅北道地區更是降至零下8.7度，成為全國最低溫地區。南韓氣象部門罕見地在秋季就發布了寒流警報。

面對突如其來的寒流，南韓民眾紛紛採取保暖措施。街頭上的行人都穿上了厚重的冬季服裝，有人表示，因為聽說氣溫會降到零度以下，所以特意穿得暖和一些，甚至把冬裝都翻出來了，還購買了新的絨羽外套。首爾街頭提早進入冬季氛圍，人們戴著手套、圍著圍巾，穿著羽絨外套禦寒。

韓聯社記者表示，這股寒流是由強勁的西北風造成的。而西北風是由來自西北大陸的高壓系統與東北部的低壓系統共同作用，將冷空氣推向朝鮮半島。氣象單位預估，這波寒流將持續到週二早上，到了星期四，最高溫將回升到17度左右，天氣將有所緩和。

在這股寒流侵襲期間，楊州市的一家大型超市於上午10點半左右發生火警。從現場畫面可見，建築物內冒出黑煙。消防單位接獲通報後，立即出動31台設備和70名人員趕往現場進行滅火工作。當局也緊急發出「災難安全」簡訊，提醒附近居民暫時遠離該區域。所幸這起火警沒有造成任何人員傷亡，但在寒冷天氣下，這樣的事件更加考驗消防人員的應變能力。

