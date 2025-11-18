入秋後最涼冷空氣報到 今深夜至明清晨最冷

入秋最涼的一波冷空氣報到，週二清晨最低溫在馬祖僅有14.4℃，本島平地清晨最低溫則在新北市富貴角15.8℃。氣象署預估，最冷的時間點將落在週二深夜到週三清晨，以及週三深夜到週四清晨，從北到南都能感受到這幾天的低溫就像溜滑梯逐漸下降。

氣象署簡任技正伍婉華指出，「我們預估在低溫部分，馬祖大約是12度左右，金門、中部以北和東北部，大約14到15度的低溫，其他各地的低溫則在17到18度左右，沿海空曠地區或近山區的平地溫度還會再低個1到2度。至於明天白天東北季風持續影響之下，明天白天各地的高溫還要比今天白天各地的高溫再下降2到3度。」

台北部分地區下起毛毛細雨，感受濕冷，東北季風帶來的水氣持續影響迎風面地區，在大台北地區、基隆北海岸及宜蘭，從週一下半天開始就一直持續下雨，雨勢不大，但降雨時間長，到了週三、週四水氣就會逐漸減少，背風面的中南部地區多雲到晴，有機會看見陽光，但要留意日夜溫差大，到了週末各地溫度就會逐漸回升。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇分析，「到週末會慢慢地呈現回升的趨勢，那下個禮拜看起來會再有新的東北季風再南下，一直到月底之前看起來這種陸陸續續一波一波冷空氣下來，這個狀況大概都會持續。」

雖然這一波冷空氣目前未達到冷氣團等級，仍需觀察後續溫度變化，但氣象專家吳聖宇補充，這波冷空氣會讓全台有感降溫，尤其中南部日夜溫差大，在低溫、高濕的環境下，一些農作物恐面臨病蟲害風險，像是蕃茄容易好發晚疫病，農民要特別注意。