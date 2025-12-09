入秋後首道鋒面愈來愈晚到 鄭明典分析原因：這是氣候變遷的影響

氣象署指出，入秋後首道鋒面愈來愈晚到。（本刊資料照）

氣象署今（9）日指出，近年來發生時間變化較大，有時鋒面到11月才出現，去年甚至11月26日才出現秋天以來第一道鋒面，是半世紀以來最晚的1年。對此，前氣象局（署）長鄭明典表示，「長期趨勢是越來越越晚到，ㄧ般人都有感的變化，這是氣候變遷的影響」。

入秋後首道鋒面愈來愈晚到！

氣象署今天透過「報氣候－中央氣象署」發文指出，秋天是天氣逐漸轉涼的季節，特別是台灣東、北部，受到季節性的鋒面影響，天氣變得潮濕、不穩定。不過近幾年，秋天好像常常遲到、越來越短，2024年甚至創下半世紀以來最晚的紀錄。我們用數據來看看，「秋天的第一道鋒面」來臨的時間點有哪些變化呢？

氣象署說，一般在9月、10月，太陽直射南半球，東亞大陸的氣溫逐漸下降，北方的冷空氣逐漸增強，原本盛行於夏季的西南季風也慢慢減弱，臺灣附近的風向也由偏南風逐漸轉為偏北風，東北季風開始出現。

這段時間，當冷空氣南下，與南方海面的暖空氣形成溫度對比，就容易形成秋季常見的鋒面。鋒面通過時，會帶來短暫降溫、降雨，出現不穩定的天氣型態。大陸冷高壓逐漸建立並持續增強，東北季風也成為台灣附近主要的天氣型態。

鄭明典曝原因：這是氣候變遷的影響！

氣象署表示，根據1976年至2024年的資料顯示，台灣秋季的第一道鋒面平均落在9月19日，一般都在8月底到10月初之間。不過，近年來發生時間變化較大，有時鋒面到11月才出現，去年甚至11月26日才出現秋天以來第一道鋒面，是半世紀以來最晚的一年，「由此可見，氣候變遷也有可能改變季節轉換的節奏」。

鄭明典今晚轉發該篇貼文並且說明，第一道鋒面到台灣的統計，長期趨勢是越來越越晚到，一般人都有感的變化，這是氣候變遷的影響！

