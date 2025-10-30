入秋後3大病毒一起發威 醫揭病患共通點：小心密閉空間
近來降溫有感，在轉涼的秋季，不少病毒也開始蠢蠢欲動。醫師劉博仁指出，最近有不少患者都表示喉嚨癢、咳不停、倦怠沒精神，他提醒入秋後就是流感、COVID-19、腸病毒等呼吸道病毒的活躍時節，這些病毒共通點就是偏好密閉空間的環境，病毒不喜歡新鮮空氣，因此保持空氣流通相當重要。
營養功能醫學醫師劉博仁在臉書表示，入秋轉冷後，就是呼吸道病毒蠢蠢欲動的季節，目前最常見的有流感、COVID-19、腸病毒，這些病毒最喜歡「待在密閉空間、群聚、免疫力下降」的人群，入秋後氣溫漸降，躲室內的人變多，在通風較差的情況下，病毒就會更為活躍，也別以為腸病毒只有小孩才會得，大人也可能傳來傳去。
劉博仁建議，去人多的地方、搭捷運，一定要勤洗手、戴口罩，千萬不要大意；在室內時得適度開窗、保持空氣流通，因為病毒不喜歡新鮮空氣，通風很重要；每天睡足6至7小時，防止免疫系統功能失調或低下；多喝溫開水，少喝含糖飲料，多補充雞蛋、深海魚、堅果、多曬太陽；平時也要多動來提升代謝，血液循環若變差，也容易中鏢；注意別過度操勞、焦慮，這會讓免疫力掉得很快。
劉博仁也提醒，年長者、慢性病患者、免疫力弱的人，如果出現發高燒、喘、胸痛、意識不清的情況，務必儘早就醫，符合打流感疫苗資格者，也可以考慮接種。
其他人也在看
試管嬰兒補助最高35萬、流感新冠疫苗2階段開打！衛福部11月6新制一次看
衛福部新制上路。11月起衛生福利部將有多項攸關民眾的新制實施，除了近日健保署宣布11月起週日及國定假日輕急症中心（UCC）六都試辦開設13處，以緩解急診壅塞外，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」，未滿39歲生三胎最高補助新台幣35萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗第二階段開打，開放50至64歲無慢性病成人也能打。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
仁寶投資美國德州設製造基地 擴張北美布局
（中央社記者吳家豪台北30日電）代工廠仁寶今天宣布在美國德州進行策略性投資，仁寶100%持股子公司Compal USA Technology Inc.（CUT）已獲董事會核准，將於德州泰勒市（Taylor）與喬治城（Georgetown）兩地簽署租賃協議，展開新據點建置，藉此強化北美市場布局及提升全球供應鏈韌性。中央社 ・ 1 小時前
土銀統籌主辦和大工業50億元聯貸案
【記者郭襄陽台北報導】力挺企業轉型及深耕臺灣，土地銀行統籌主辦和大工業5年期聯貸案新臺幣50億元，資金用途為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金需求，於今(114)年10月30日與和大工業完成簽訂聯合...自立晚報 ・ 1 小時前
旅宿業中階移工最快115年開放 業者反應不一
（中央社記者余曉涵、江明晏台北30日電）旅宿業中階移工最快明年引進，有業者樂觀其成，認為可增加產業勞動力，紓解人力缺口；但也有業者擔心，開放中階移工，反而導致基層離職潮，無法有助解決長年缺工議題。中央社 ・ 4 小時前
【何啟聖專欄】《沉默的榮耀》照出民進黨的歷史錯亂：歌頌與對抗同一個對象
何啟聖／資深媒體人 《沉默的榮耀》這部大陸劇在播出後迅速引發兩岸熱議，在大陸被視為「諜戰英雄史詩」，在台灣則被包上「統戰影劇」的標籤。這部戲以吳石案為藍本，透過真名真姓的呈現，重新喚醒了人們對一段幾乎被塵封的歷史記憶。馬場町的獻花事件，更讓它從戲劇變成現實政治的投影。陸委會副主委梁文傑在回應媒體時說，現場的花束多來自陸籍人士，未見台灣人署名，這句話其實道破了...匯流新聞網 ・ 5 小時前
連江縣府推課程輔導水產業 打造馬祖淡菜國際品牌
（中央社記者潘欣彤連江縣30日電）馬祖淡菜近年在台灣打響名號，為推動合法淡菜養殖產業鏈，連江縣政府產業發展處舉辦教育課程，盼能透過產官合作，打造完整產業鏈，讓馬祖淡菜成為具國際競爭力的品牌。中央社 ・ 5 小時前
嘉義洲南鹽場災損嚴重 房舍屋頂仍待修 (圖)
嘉義洲南鹽場屋頂7月遭強風吹翻，窗戶及展示板、電腦等設備毀損，災損金額達新台幣311萬元。目前雖已先行恢復營運，但仍有房舍待整修。中央社 ・ 3 小時前
攜洗錢防制物品出入國境 應向海關誠實申報
海關提醒，旅客攜帶洗錢防制物品出、入國境應向海關誠實申報。如對申報規定有疑義，除可至臺北關網站「旅客通關」查詢外，亦可至海關出境服務檯；或入境時，至紅線（應申報檯）向海關詢問，以確保權益，避免受罰。依據洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第三、四條規定，旅客出、入國境攜帶逾限額之現金等物品，應向海關申報。現金部分，逾新臺幣十萬元、人民幣二萬元或其他外幣等值一萬美元者，另依規定，申報之新臺幣及人民幣如超逾上開限額，應予以存關退運；至非現金部分，黃金價值逾等值二萬美元，無記名有價證券總面額逾等值一萬美元，以及其他價值逾等值新臺幣五十萬元之鑽石、寶石、白金等貴重物品，均應依規定，於出、入境時，向海關申報。如未依規定申報或申報不實者，超過限額或申報不實部分，將予以沒入或處以相當於超過 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
美系手機大廠新機出貨 穩懋第3季轉盈每股賺2.52元
（中央社記者曾仁凱台北30日電）砷化鎵廠穩懋今天舉行法說會，公布第3季財報，營收新台幣44.88億元，季增19%，年增3%；歸屬母公司淨利10.7億元，較去年同期大幅成長3.69倍，比起第2季淨損4.21億元轉虧為盈，單季每股純益2.52元，創下2021年第4季以來近15季新高。中央社 ・ 5 小時前
「自由之聲」音樂會宣告記者會（3） (圖)
NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會主辦「自由之聲」音樂會，向一代報人林榮三致敬，30日宣告記者會上，鋼琴家丹尼斯．科祖金（Denis Kozhukhin）（圖）出席致詞。中央社 ・ 7 小時前
精心鑿牆避開防盜！偷客家嫁妝檜木桌3嫌犯落網
竊賊「鑿壁偷光光」，檜木嫁妝桌、老酒不翼而飛！苗栗一間鐵皮倉庫遭3人竊盜集團精心策劃入侵，他們先假意購買10張檜木桌探路觀察地形，再深夜割開鐵皮牆潛入行竊。這些檜木圓桌是客家女兒出嫁必備的嫁妝，具有重要文化意義。警方已逮捕嫌犯並尋回部分贓物，包括檜木桌和馬祖老酒，但仍有10年麥卡倫威士忌下落不明，損失近百萬元！TVBS新聞網 ・ 4 小時前
中職》史上罕見！ 台灣大賽冠軍隊無金手套
中職今天公布金手套得主，味全龍和中信兄弟各奪3座並列最多，台鋼2座、統一1座，而今年台灣大賽冠軍樂天桃猿以0座收尾，寫下史上第3次「冠軍無金手套」的罕見紀錄。自從1993年頒發金手套開始，只有2004年興農牛和2013年統一獅是無金手套的冠軍球隊，今年的樂天是史上第3隊，且是連續2年無緣金手套。而自自由時報 ・ 5 小時前
巨型南瓜閃耀衛武營10/31萬聖節燈光秀登場
[NOWnews今日新聞]「2025高雄萬聖節」即將於10月31日至11月2日登場，22公尺巨型南瓜燈光秀明（31）日晚上7時將在衛武營戶外廣場正式啟動。最近晚上進行南瓜燈光秀測試，22公尺巨型南瓜展...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
八旬婦罹患零期「肝癌」 「電燒治療」尋求根治！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】83歲的黃女士因身體不適到台北慈濟醫院就診，就診過程中意外發現肝功能異常，進一步檢查發現一顆約1.5公分的肝臟腫瘤，確診為第零期肝癌，同時也發現黃女士患有B型肝炎，卻因沒有症狀所以不曾進行相關治療。所幸發現及時，由台北慈濟醫院胃腸肝膽科鄭煜明醫師執行電燒治療，術後三天黃女士順利出院，目前僅需定期追蹤避免復發。 一旦感染過B、C型肝炎 恐提高肝癌風險 鄭煜明醫師指出，台灣肝癌的高危險族群主要與B、C型肝炎相關，B型肝炎約佔五成、C型肝炎約四成，其餘則與脂肪肝或酒精肝等有關。雖然隨著疫苗及抗病毒藥物的普及，肝癌整體發生率逐年下降，但一旦感染過B、C型肝炎，就有罹癌風險，且患者年齡層有增加趨勢。 肝癌初期幾乎沒有症狀，隨病情惡化，若腫瘤壓迫到膽管可能出現黃疸，晚期則多發生轉移，導致肝衰竭、腹水、食慾下降與體重驟減，嚴重影響生活，因此及早發現與治療是重要關鍵。 肝癌初期「電燒治療」可根治 超音波導引提升安全性 根據臨床數據，零期肝癌治療後平均存活率超過10年以上，若延誤至第二期則縮短為約5年，第三期降至2.5年，若已轉移，存活時間僅剩半年。「在第零期使用電燒治療普健康醫療網 ・ 9 小時前
災民反對「特定區劃設」 傅崐萁刪爭議條文：尊重災民
國民黨總召傅崐萁，力推「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，但內容卻被質疑有諸多問題。來自花蓮光復鄉的部落青年，今(30)日紛紛北上立法院抗議，反對以「特定區劃設」取代安置，跟任何形式的強制遷...華視 ・ 4 小時前
吳慷仁消失1月膨脹了？中國路邊攤「吃蟲」露臉了
娛樂中心／李汶臻報導42歲台灣男星吳慷仁去（2024）年無預警簽約中國經紀公司，工作重心也轉往當地，經常台灣、中國兩邊飛。進軍中國一年多的他，近來屢因「舔共」議題，遭台灣網友炎上。日前適逢中國十一國慶，他被發現高調表態並轉發「我愛你中國」，當天過後微博帳號便不再更新。他消失近1個月，昨（29日）終於再度現身，本人蹲坐在路邊吃宵夜，桌上驚見「蟲寶寶」的畫面流出。民視 ・ 5 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 18 小時前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前