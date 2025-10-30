入秋後3大病毒一起發威 醫揭病患共通點：小心密閉空間

近來降溫有感，在轉涼的秋季，不少病毒也開始蠢蠢欲動。醫師劉博仁指出，最近有不少患者都表示喉嚨癢、咳不停、倦怠沒精神，他提醒入秋後就是流感、COVID-19、腸病毒等呼吸道病毒的活躍時節，這些病毒共通點就是偏好密閉空間的環境，病毒不喜歡新鮮空氣，因此保持空氣流通相當重要。

營養功能醫學醫師劉博仁在臉書表示，入秋轉冷後，就是呼吸道病毒蠢蠢欲動的季節，目前最常見的有流感、COVID-19、腸病毒，這些病毒最喜歡「待在密閉空間、群聚、免疫力下降」的人群，入秋後氣溫漸降，躲室內的人變多，在通風較差的情況下，病毒就會更為活躍，也別以為腸病毒只有小孩才會得，大人也可能傳來傳去。

劉博仁建議，去人多的地方、搭捷運，一定要勤洗手、戴口罩，千萬不要大意；在室內時得適度開窗、保持空氣流通，因為病毒不喜歡新鮮空氣，通風很重要；每天睡足6至7小時，防止免疫系統功能失調或低下；多喝溫開水，少喝含糖飲料，多補充雞蛋、深海魚、堅果、多曬太陽；平時也要多動來提升代謝，血液循環若變差，也容易中鏢；注意別過度操勞、焦慮，這會讓免疫力掉得很快。

劉博仁也提醒，年長者、慢性病患者、免疫力弱的人，如果出現發高燒、喘、胸痛、意識不清的情況，務必儘早就醫，符合打流感疫苗資格者，也可以考慮接種。

