入秋最低溫新北石門12.4度！ 魚湯、米苔目湧人潮週末將回溫

北台灣一早冷颼颼，11/19新北石門最低溫只有12.4度，不少上班族提早出門，先來一碗熱湯暖身暖胃，台北中正區的鮮魚湯店，還有萬華知名老字號米苔目，一早就湧現人潮；氣象署指出，週三是東北季風影響最明顯的一天，週四清晨可能再有一波低溫，而週末兩天氣溫回升，最高可能到30度，不過下週一又會再有一波東北季風報到。

北台灣一早迎來寒冷天氣，新北石門地區今天（11/19）最低溫僅達12.4度，創下入秋以來的最低溫紀錄。許多上班族紛紛提早出門，以熱湯暖身禦寒，台北中正區的鮮魚湯店及萬華知名老字號米苔目店皆湧現人潮。氣象署表示，週三是東北季風影響最明顯的一天，週四清晨可能再有一波低溫；週末氣溫將回升至30度，但下週一又將有新一波東北季風報到，民眾仍需做好保暖準備。

廣告 廣告

北台灣地區受到強烈冷空氣影響，不少上班族選擇提早出門，享用一碗熱湯暖身暖胃。台北中正區的鮮魚湯店一早就湧現大量顧客，有上班族表示，比前兩天明顯感到寒冷，出門騎車一定要穿外套，喝個熱湯能夠暖暖身子。業者指出，天氣變冷後這兩天來客數增加約一成，店內幾乎座無虛席。萬華地區知名老字號米苔目店也受到歡迎，在早上7點30分開門營業前，就已有民眾在外等候。有民眾表示，早上一碗熱騰騰的米苔目可以溫暖他們一整天，給予一整天的活力。

入秋最強冷空氣發威，新北石門最低溫12.4度。（圖／TVBS）

氣象署預報員謝佩芸表示，19日是東北季風影響最明顯的一天，清晨台灣本島最低溫出現在新北市石門的12.4度，是入秋以來的最低溫。桃園楊梅也下探1字頭，來到13.1度。北台灣普遍低溫只有14到15度左右，中南部感覺也明顯變冷，低溫大部分在15到17度，而花東的低溫則大概在20到22度，整天都會是涼涼冷冷的感覺。

氣象專家林得恩表示，週四白天開始緩慢回溫，但北台灣氣溫回升不明顯，仍停留在16到18度之間，其他地區白天稍稍回溫，有機會重登到20度以上，尤其南部地區可能來到25至27度。降雨趨勢方面，迎風面的桃園以北及宜花地區仍有局部短暫陣雨機會，但整體水氣量逐漸減少，降雨區域也漸縮小。謝佩芸預計，大概到週末這段期間，在北台灣以及西半部地區，白天高溫可能在26到30度之間。氣象署指出，中南部在週五之後，白天高溫回升明顯，日夜溫差大。預計24日週一，將有另一波東北季風南下，北部與東半部再度轉涼，可能會有局部或零星降雨，民眾仍需準備好保暖衣物。

更多 TVBS 報導

雨神還沒走！ 東北風緩1天 週日增強又降溫

東北季風強襲「連降2波」北台灣急凍 天氣最冷警戒

天氣／東北季風南下 把握白天好天氣、今晚北台灣有感降溫

大雨不停！北台週五又迎東北季風 低溫下探19度

