入秋最冷只剩12度！專家PO文秒懂「冷空氣差異」
生活中心／饒婉馨報導
今（17）日入秋後最有感的冷空氣將抵台，再搭配輻射冷卻效應，北台灣會先出現12度的低溫，中南部地區也陸續會有感降溫，冷空氣分為「東北季風、冷氣團、寒流」等，帶來的影響及氣溫變化也不同。根據中央氣象署公告、專家說明，整理出冷空氣的差別、說明東北季風怎麼來的。
氣象署發布了未來一個禮拜的氣候圖，列出溫度的明顯變化。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）
根據中央氣象署指出，今（17）日桃園以北、宜蘭會先感受到氣溫有感下降，然而若居住在中南部空曠郊區，當輻射冷卻效應明顯時，更能感受深夜涼冷、溫差劇烈；整體來說，此為「入秋後最有感」的冷空氣，預計明後天全台都會明顯降溫變冷。冬季常見的「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團；因為高空氣流的推動而進入中國大陸，再經華中轉向東海及太平洋。 因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以被稱為「大陸冷氣團」。為了讓民眾易於分辨，細分出4類別、等級的「冷氣團」，分別是：寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風；溫度定義為下：
寒流：預測台北的「日最低氣溫」降到攝氏10度或以下。
強烈大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度以下。
大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度至14度。
東北季風：台北日最低溫高於14度的冷空氣。
當飽含水氣的冷空氣，遇到地形抬升作用、地球自轉的偏向力，讓風在往南流動時，抵台時就會形成東北季風。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）
氣象專家林德恩在臉書粉專「林老師氣象站」中表示，臺灣的天氣變化，與「季風」息息相關；而季風的形成，主要是因為海洋和大陸的比熱不同。在夏季，因陸地的比熱小，在太陽照射後容易升溫，因而溫度比海洋上高，由於暖空氣的密度比較小，於是陸地上夏季生成低氣壓；而涼爽海洋上則生成高氣壓。正像水會從高處流向低處一樣，夏季風就從海洋上的高氣壓流向陸地上的低氣壓。而在冬季時，由於地面接收到的太陽熱量少於往宇宙空間輻射散失的熱量，因而大陸迅速冷卻，形成冷高氣壓；而海洋上相對較暖，形成暖低氣壓，於是冬季風就會從內陸的冷高氣壓流向海洋的暖低氣壓。
在冬季時，高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當寒冷而乾燥的空氣自亞洲大陸吹出後，因地球自轉的偏向力，使得風在向南流動的同時，朝運動方向偏右前進，亦緩慢地以順時鐘方向旋轉，最後，當冷空氣經過東海吹到臺灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成我們所熟知的「東北季風」。冷空氣抵達臺灣之前，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣時，臺灣北部及東北部就經常會出現陰雨綿綿的天氣，就好像本週的天氣一樣，是由東北季風主宰影響，高溼、涼冷有感；甚至，還有機會提升至接近大陸冷氣團的強度等級」。
原文出處：本週迎入秋最冷只剩1字頭！專家PO文一次秒懂「東北季風」形成
更多民視新聞報導
要變天了！今午後轉涼、多地有雨 氣象署曝「這兩日」冷氣團最強
新婚尪遭妻抓姦！用「LINE隱藏功能約戰」破解方式曝
芬普尼毒蛋管制破功！ 石崇良：本週擴大抽驗「這種」雞蛋
其他人也在看
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 4 小時前
最強冷空氣「挑戰首波冷氣團」！明全台大降溫這天剩12度 濕→乾時程曝
中央氣象署指出，今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／變天雨神報到！2縣市大雨特報 17縣市小心強陣風
受到東北季風影響，今（17）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，中央氣象署提醒民眾，要注意瞬間大雨，山區則要慎防坍方、落石及溪水暴漲；此外，中央氣象署也發布陸上強風特報，提醒民眾小心。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 18 小時前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 1 小時前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 5 小時前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
暖陽剩今天！11/17東北季風增強降溫 宜蘭5地區迎大雨
東北季風將增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週一（17）宜蘭局部地區將會迎來一波大雨，同時北台灣也有下雨機會，全天感受濕冷，低溫將下探15度。中天新聞網 ・ 1 天前
明天天氣降雨增 冷空氣17日南下 北部18日起連三天溼涼下探15℃
中央氣象署今天（15日）表示，明天北部及宜蘭氣溫回升，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨；17日（下周一）東北季風增強，冷空氣南下，18至20日北部溼涼，溫度最低的時間點，可能落在19日晚間到20日清晨，氣溫下探攝氏15度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
氣溫溜滑梯！18至20日清晨有感轉涼 「這兩天」水氣最多
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導記得添衣保暖！中央氣象署今（16）日表示，明（17）日起東北季風將再度增強，強度比前幾波更明顯，北部、東北部下半天起溫度明顯下滑，明晚最低恐降至20度。中部明日白天仍有26、27度高溫，南部略降至24、25度，全台則會在18至20日迎來更明顯的降溫；降雨方面，17、18日水氣最多，桃園以北、新竹、苗栗與花蓮等地易出現雨勢，提醒外出民眾留意天氣變化。民視 ・ 21 小時前
台灣綠電市場10度有3度來自它！綠能集體下殺，它卻獨霸
CNEWS匯流新聞網財經中心／台北報導 今年綠能族群的走勢可說是整體低迷，許多個股不只是回檔，而是一路下殺再下殺。市場情緒對綠能股明顯轉弱，在這樣的背景下，「為什麼雲豹能源（6869）反而討論度升高？」這個問題更值得深入去了解。如果股民把再生能源族群當成一般題材股，自然會看不懂為什麼資金開始重新聚焦雲豹能源。真正的關鍵不是財報亮不亮眼，而是它旗下的天能綠電（...匯流新聞網 ・ 23 小時前
一分鐘報天氣 / 週一 (11/17) 週一起北部東部變天，全臺逐漸降溫
明天天氣如何？ 週一清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫從早一路下滑。中南部及東南部天氣沒太多變化，還是晴時多雲，氣溫也會逐漸下滑。 這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19-23度，到了週二晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17-19度。東南部低溫在20度上下。週三晚間，北部東北部低溫15-16度，中南部低溫16-18度，東南部低溫20度左右。要到週四以後，冷空氣減弱，各地低溫才會以每天一度的速度回升。高溫部分，北部東北部週四前高溫17-18度，中南部高溫大概還有21-24度。 這波冷空氣水氣多，北部東北部都會是陰雨天氣，感受起來比較溼冷，而且要濕冷到週四。中南部地區較不受水氣影響，都維持晴時多雲天氣，但日夜溫差稍大。要多注意保暖，不要感冒著涼。 以上氣象由 天氣風險 / 廖于霆 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 21 小時前