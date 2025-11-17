入秋最冷只剩12度！專家PO文秒懂「冷空氣差異」

生活中心／饒婉馨報導

今（17）日入秋後最有感的冷空氣將抵台，再搭配輻射冷卻效應，北台灣會先出現12度的低溫，中南部地區也陸續會有感降溫，冷空氣分為「東北季風、冷氣團、寒流」等，帶來的影響及氣溫變化也不同。根據中央氣象署公告、專家說明，整理出冷空氣的差別、說明東北季風怎麼來的。





本週迎入秋最冷只剩1字頭！專家PO文一次秒懂「東北季風」形成

氣象署發布了未來一個禮拜的氣候圖，列出溫度的明顯變化。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）





根據中央氣象署指出，今（17）日桃園以北、宜蘭會先感受到氣溫有感下降，然而若居住在中南部空曠郊區，當輻射冷卻效應明顯時，更能感受深夜涼冷、溫差劇烈；整體來說，此為「入秋後最有感」的冷空氣，預計明後天全台都會明顯降溫變冷。冬季常見的「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團；因為高空氣流的推動而進入中國大陸，再經華中轉向東海及太平洋。 因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以被稱為「大陸冷氣團」。為了讓民眾易於分辨，細分出4類別、等級的「冷氣團」，分別是：寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風；溫度定義為下：

寒流：預測台北的「日最低氣溫」降到攝氏10度或以下。

強烈大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度以下。

大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度至14度。

東北季風：台北日最低溫高於14度的冷空氣。





當飽含水氣的冷空氣，遇到地形抬升作用、地球自轉的偏向力，讓風在往南流動時，抵台時就會形成東北季風。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）









氣象專家林德恩在臉書粉專「林老師氣象站」中表示，臺灣的天氣變化，與「季風」息息相關；而季風的形成，主要是因為海洋和大陸的比熱不同。在夏季，因陸地的比熱小，在太陽照射後容易升溫，因而溫度比海洋上高，由於暖空氣的密度比較小，於是陸地上夏季生成低氣壓；而涼爽海洋上則生成高氣壓。正像水會從高處流向低處一樣，夏季風就從海洋上的高氣壓流向陸地上的低氣壓。而在冬季時，由於地面接收到的太陽熱量少於往宇宙空間輻射散失的熱量，因而大陸迅速冷卻，形成冷高氣壓；而海洋上相對較暖，形成暖低氣壓，於是冬季風就會從內陸的冷高氣壓流向海洋的暖低氣壓。

在冬季時，高壓在寒冷的亞洲大陸上發展，當寒冷而乾燥的空氣自亞洲大陸吹出後，因地球自轉的偏向力，使得風在向南流動的同時，朝運動方向偏右前進，亦緩慢地以順時鐘方向旋轉，最後，當冷空氣經過東海吹到臺灣附近時，風向往往轉向成東北風，形成我們所熟知的「東北季風」。冷空氣抵達臺灣之前，若在經過海面路徑過程中，有吸收到較多的水氣時，臺灣北部及東北部就經常會出現陰雨綿綿的天氣，就好像本週的天氣一樣，是由東北季風主宰影響，高溼、涼冷有感；甚至，還有機會提升至接近大陸冷氣團的強度等級」。









