入秋最強冷空氣下週報到！挑戰「冷氣團等級」 全台有感降溫恐下探12度

生活中心／彭淇昀報導

明（14）日持續受東北季風影響，不過水氣稍減少，僅北部及東半部地區有局部短暫雨。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，下週一（17日）有一波較強冷空氣南下，將帶來入秋以來最強冷空氣，接近大陸冷氣團等級，全台有感降溫，週三（19日）清晨輻射冷卻影響，中部以北、宜花地區僅14、15度，北部近山區恐下探12度，預計要到週四（20日）白天才會回溫。

未來一週天氣。（圖／氣象署）

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天仍受東北季風影響，不過整體水氣略微減少，桃園以北、東半部有零星降雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨；週末假期水氣更少，僅桃園以北、東半部零星降雨。

黃恩鴻指出，預估下週一東北季風再增強，北部、東半部局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，下週二、三（18、19日）持續受東北季風影響，但水氣漸減，降雨範圍逐日縮小。

氣溫方面，明日與今日相近，北部高溫約23至26度，低溫21、22度；週末2天氣溫略升。不過17日起冷空氣南下，將是入秋以來最明顯的一波降溫，全台都會明顯轉涼。預估19日清晨最冷，中部以北及宜花低溫約14至15度，南部約15至16度，部分北部地區甚至可能再低1至2度；屆時北台灣高溫僅約18至19度，中南部及花東約20至23度。20日東北季風減弱後，氣溫將回升。

黃恩鴻補充，這波冷空氣強度已接近「大陸冷氣團」等級，氣象署將持續觀察後續變化。他提醒，目前已進入11月中下旬，預估17日這波冷空氣過後，仍會有多波冷空氣接力南下，冬季氣息愈來愈明顯。

