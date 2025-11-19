入秋最強冷空氣今晨最凍！週末回暖飆30度 下週再冷5天接力

受入秋最強冷空氣持續影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署預報員賴欣國指出至今（20）日清晨，是這一波冷空氣最強的時段。

快結束了！今晨最冷恐破13度

根據氣象署資料，昨（19）日本島平地最低溫出現在新北石門區僅12.4度。

今日清晨各地低溫預估仍維持在15度上下，西半部及宜蘭地區平地普遍低溫15至16度；花東地區約17至18度；局部空曠地區或附近山區的平地平均溫度還會更低一些，預估僅12至13度，民眾外出仍需注意做好保暖準備。

週末天氣回暖飆30度熱爆

賴欣國指出，這波冷空氣預計影響到本週五（21日），雖然今天白天天氣會逐漸回升，但北台灣及東半部仍整天偏涼，北部及花東的高溫仍只有22度左右，中南部白天高溫則可來到25至27度，感受較為舒適。

好消息是，這波濕涼天氣即將告一段落。本週末六、日（22日、23日），隨著東北季風逐漸減弱，各地氣溫將明顯回升，水氣也將減少。

週日（23日）預計將成為近期最溫暖的一天，西半部地區白天高溫可望達到26至30度，然而，賴欣國提醒，雖然白天氣溫飆升，夜晚清晨低仍僅17至18度，尤其中南部民眾須留意日夜溫差較大的情形。

下週冷空氣接力報到將連凍5天

氣象署分析，下一波東北季風將從下週一（24日）開始，雖然下周這波冷空氣強度不及本周，但影響時間較長，將持續至下週五（28日）或週六（29日），中部以北及宜蘭地區的低溫仍會再次下探至15至18度，加上北台灣天氣將轉為濕涼，仍須留意。