入秋最強冷空氣來了 北部今晚降溫、雨勢轉明顯

中央氣象署表示，東北季風增強，今天(17日)將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約攝氏21到24度，到了晚上會降到19、20度，至於其他地區早晚低溫為20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。

在降雨方面，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，此外，桃園以北其他地區也會有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴的天氣。

另外，氣象署發布濃霧特報，今天清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，台南市、嘉義縣、嘉義市已出現能見度不足200公尺的現象，新北市能見度亦較低，請注意。

風力方面，由於東北風明顯增強，今天台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，除沿海地區外，部分內陸地區風力也偏強，戶外作業或活動請留意安全。