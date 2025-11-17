入秋最強冷空氣來了! 桃園以北及宜蘭降溫越晚越涼、夜間降到19度
[Newtalk新聞] 今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣。中央氣象署指出，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，至於其他地區早晚低溫20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。
天氣方面，由於迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生。此外，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴的天氣。
離島方面，澎湖多雲21至24度；金門晴到多雲19至25度；馬祖陰天17至21度。今日台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及各離島皆可能出現平均風6級以上或陣風8級以上；台中、彰化、雲林與澎湖更有平均風9級或陣風11級的機率。清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，嘉南地區能見度不足200公尺，氣象署今晨5點5分發布濃霧特報。
空氣品質部分，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。週二、週三受到東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些。
週二、週三中部以北、宜蘭及金門16至18度，南部、花東及澎湖18至21度，馬祖13至14度；高溫部分北部及宜蘭18至21度，中部及花東22至26度，南部27至29度，澎湖20至22度，金門19至20度，馬祖15至17度。週四、週五中部以北及宜蘭在低溫部分約為15至17度，南部、花東地區也降到17至20度左右。週六、下週日各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼。
